Vinčić: Imamo zagotovila, da se bomo lahko uvrstili v Ligo narodov

Odbojkarji se pripravljajo na prvo svetovno prvenstvo

19. julij 2018 ob 09:42

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski odbojkarji, ki so v ponedeljek začeli priprave na svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji, še vedno upajo, da bodo nekoč zaigrali v svetovni ligi oziroma na novoustanovljeni Ligi narodov.

"Tega ne moremo kar tako pozabiti. Zgodila se nam je velika krivica, vse rane so se spet odprle, ker smo pred dnevi izvedeli, da se je Portugalska kot zmagovalec zlate evropske lige tja neposredno uvrstila. Imamo pa zagotovila vodstva naše zveze, da se bo naslednje poletje možnost uvrstiti prek kvalifikacij, vsi upamo, da bo res tako," ne izgublja upanja organizator igre Dejan Vinčić, ki mu je po eni strani žal, da Slovenija v Evropski ligi ni igrala, po drugi strani pa mu je po naporni sezoni na Poljskem prav prišel počitek.

"Če bi igrali v evropski ligi v polni postavi, bi jo najbrž osvojili, a kar je, je. Tudi počitek, ki ga v preteklih letih nismo imeli veliko, je prišel še kako prav. Napolnili smo baterije, pozdravili nekatere poškodbe, zdaj smo pripravljeni na trdo delo. Med odmorom nismo samo ležali na plaži in pili piva. Skrbeli smo za svoje telo, nekdanji reprezentančni kondicijski trener nam je pripravil program, tako da smo eno uro na dan skrbeli, da smo ostali v solidni telesni pripravljenosti. Vemo, kakšen je vložek, pred nami je svetovno prvenstvo, na katerem moramo marsikomu marsikaj dokazati," meni slovenski podajalec.

Vinčić je po lanskem evropskem prvenstvu, s katerega je Slovenija izpadla v četrtfinalu, zaradi vseh negativnosti v zvezi z nastopom v Ligi narodov že razmišljal o koncu reprezentančne poti, a se je na koncu s pomočjo družine premislil.

"Po četrtfinalnem porazu proti Rusiji me je prešinila misel o koncu reprezentančne poti. A žena in otroci se s tem niso strinjali, dali so mi zelo luč za nadaljevanje in ni mi žal. Vsekakor je pred mano velik izziv, svetovno prvenstvo, na katerega smo uvrščeni prvič. Vsi imamo veliko motivacijo, da se na največjem odbojkarskem spektaklu poleg olimpijskih iger pokažemo svetu," je glavna razloga, da selektor Slobodan Kovač še vedno lahko računa nanj, je poudaril Vinčić.