Mož za velike tekme: Jakov Fak pritekel in ustrelil srebro!

Za zlato medaljo zaostal le pet sekund

15. februar 2018 ob 11:55,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 13:51

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenski biatlonec Jakov Fak je tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu pokazal svoj šampionski značaj in osvojil srebrno medaljo na 20 kilometrov, prvo za Slovenijo na 23. ZOI v Južni Koreji.

Fak je brezhibno opravil s strelskim nastopom, saj je pokril vseh 20 tarč. Na koncu je za prvakom Norvežanom Johannesem Thingnesem Boejem, ki je zgrešil dvakrat, zaostal le pet sekund. Tretji je bil Avstrijec Dominik Landertinger (+14,2).

Prvi favorit Francoz Martin Fourcade je končal na petem mestu, potem ko je v zadnjem strelskem nastopu zgrešil dvakrat, s čimer je zlato splavalo po vodi. Zadnji strelski nastop je bil "usoden" tudi za Šveda Jesperja Nelina in Norvežana Tarjeija Boeja, ki sta bila po treh streljanjih prav tako pred Fakom.

Fak prav v Pjongčangu leta 2009 začel "žetev" na velikih tekmovanjih

30-letni Fak je tako še enkrat več dokazal, da je mož za velike tekme, saj je po Vancouvru 2010, ko je bil bronast v šprintu, a takrat še za Hrvaško, osvojil še drugo olimpijsko odličje. Poleg tega ima Fak posamično še dve zlati medalji s svetovnega prvenstva ter dva brona. In prav v Pjongčangu je leta 2009 osvojil svojo prvo kolajno na velikih tekmovanjih, bron na 20 km.

Fak: Leta odrekanja so poplačana

"Zelo sem vesel in hvaležen vsem, ki so mi pomagali. Trud se mi je poplačal. Po dveh neposrečenih nastopih (23. in 47. mesto, op. a.) se je bilo treba pobrati. To je plod velikega dela in odrekanja skozi leta. Če bomo tako nadaljevali, se ni za bati. Tokrat je bilo zelo težko od samega začetka, ker je bilo težko oceniti ritem teka glede na ostale. Vedno sem namreč tekel z zaostankom za najhitrejšim. Po zelo tanki liniji se hodi, moraš paziti, da ne pretiravaš. Zdaj bi se rad najprej slišal z družino, potem bomo proslavili z ekipo. In potem gremo naprej," je v prvi izjavi za Radio Slovenija dejal Fak.

Bauer 15., Dovžan 35. in Drinovec 80.

Slovenski uspeh je s 15. mestom dopolnil Klemen Bauer, ki bi bil brez dveh zgrešenih strelov (drugo streljanje) prav tako v igri za medalje. Miha Dovžan je bil 35., Mitja Drinovec pa 80.

Kos: Trdo delo se je obrestovalo

"Tak nastop je takoj po tekmi težko komentirati. A uspelo mu je narediti želen rezultat. Mislim, da si ga zasluži. Posebej se je pripravljal, veliko tudi sam, in to se mu je lepo obrestovalo," pa je po tekmi za TV Slovenija povedal glavni trener reprezentance Čeh Tomaš Kos.

Fak bo imel novo priložnost za medaljo v nedeljo, ko biatlonce čaka 15-kilometrska tekma s skupinskim štartom.

20 km (M): * 1. J.-T. BOE NOR 48:03,8 (2) 2. J. FAK SLO +5,5 (0) 3. D. LANDERTINGER AVT 14,2 (0) 4. S. SAMUELSSON ŠVE 29,1 (1) 5. M. FOURCADE FRA 42,4 (2) 6. B. WEGER ŠVI 48,6 (1) 7. F. LINDSTRÖM ŠVE 1:22,1 (1) 8. E. LESSER NEM 1:27,3 (1) 9. E.-H. SVENDSEN NOR 1:36,7 (2) 10. S. EDER AVT 1:52,0 (2) ... 15. K. BAUER SLO 2:03,2 (2) 35. M. DOVŽAN SLO 3:50,4 (2) 80. M. DRINOVEC SLO 8:02,6 (5) * - zgrešeni streli/kazenske minute

R. K., A. V.