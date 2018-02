Cas o usodi 47 ruskih športnikov odloča v petek

Rusija: Casovo odločitev je treba spoštovati

8. februar 2018 ob 11:33

Pjongčang,Lozana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodno športno razsodišče (Cas) bo svojo odločitev o tožbi 45 ruskih športnikov in dveh spremljevalcev, ki želijo izsiliti dovoljenje za nastop na olimpijskih igrah, sporočilo šele v petek.

Na hitro sklicana tričlanska komisija Casa bo sklep v omenjenem postopku sporočila v petek ob 11. uri po krajevnem času (ob 3. uri po srednjeevropskem času), je poročala francoska tiskovna agencija AFP. To bo le devet ur pred uradnim začetkom iger.

S tožbami želi od komisije izsiliti dovoljenje za nastop na olimpijskih igrah skupaj 60 ruskih športnikovi, trenerjev, zdravnikov in drugega spremljevalnega osebja. Tožbe so vložili v več svežnjih, 13 tožb, ki so do članov komisije prišle v četrtek, so ti že zavrnili, ker da zanje niso pristojni.

Rusija: Casovo odločitev je treba spoštovati

Nastop na olimpijskih igrah v Južni Koreji je ruskim športnikom decembra lani prepovedal Mednarodni olimpijski komite zaradi dopinškega škandala, ki je izbruhnil na zimskih olimpijskih igrah pred štirimi leti v Sočiju. Na igre je povabil le izbrano skupino "čistih" športnikov, ki pa bodo morali nastopati pod nevtralno zastavo kot "olimpijski športniki iz Rusije". Ekipa olimpijskih športnikov iz Rusije trenutno šteje 168 članov, to je četrta največja ekipa v Pjongčangu za ekipami ZDA, Kanade in Švice. Rusija je v četrtek pozvala, da je treba odločitev Casa spoštovati. "Casovo odločitev je treba spoštovati in uveljaviti," je v Moskvi dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. "Čakamo na odločitev sodišča," je še dodal.

M. L.