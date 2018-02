Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 19 glasov Ocenite to novico! Patrick Hager je takole v drugi tretjini zadel za Nemčijo. Foto: Reuters Dodaj v

Risi bodo za četrtfinale morali premagati Norveško

Danes sklep skupinskega dela hokejskega turnirja

18. februar 2018 ob 06:31

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti se bodo v torkovem repasažu skoraj zagotovo pomerili z Norveško, ki je v odločilni tekmi skupine C izgubila po kazenskih strelih proti Nemčiji z 2:1.

Nemci so sicer povedli, ko je sredi druge tretjine z igralcem več gol dosegel Patrick Hager. V zadnji tretjini je Norvežane v igro vrnil Alexander Reichenberg. Nekaj sekund pred koncem rednega dela tekme so Nemci dobili kazen igre, ker so imeli na ledu preveč igralcev. Vikingi so tako skoraj celotni prvi minuti podaljška imeli prednost igralca več (4:3), a je niso znali unovčiti.

Sistem olimpijskih iger je tak, da po skupinskem delu ne izpade prav nobena ekipa. Vseh 12 reprezentanc je po koncu rednega dela razdeljenih v skupno lestvico. Zmagovalci skupin so glede na točkovni izkupiček uvrščeni na mesta od 1 do 3, drugouvrščene ekipe zasedajo mesta od 4 do 6 in tako naprej. Najboljši štirje na tej lestvici napredujejo v četrtfinale, preostali pa v repasaž za četrtfinale (5. proti 12., 6.-11., 7.-10. in 8.-9.). Slovenija je na tej lestvici osvojila 6. mesto in jo čaka 11. uvrščena reprezentanca, ki bo skoraj zagotovo Norveška. Če bi Korejci premagali Kanado, bi bili oni 11.

Hokej, OI

Skupna lestvica: RUSIJA 3 2 0 0 1 +9 6 ČEŠKA 2 1 1 0 0 +2 5 FINSKA 2 2 0 0 0 +7 6 ŠVEDSKA 2 2 0 0 0 +5 6 -------- v torkov repasaž -------- KANADA 2 1 0 1 0 +3 4 SLOVENIJA 3 0 2 0 1 -4 4 ZDA 3 1 0 1 1 -4 4 ŠVICA 2 1 0 0 1 +4 3 NEMČIJA 3 0 1 0 2 -3 2 SLOVAŠKA 3 1 0 1 1 -1 4 NORVEŠKA 3 0 0 1 2 -9 1 JUŽNA KOREJA 2 0 0 0 2 -9 0



Skupina A, danes ob 8.40:

ČEŠKA - ŠVICA

Ob 13.10:

KANADA - JUŽNA KOREJA

Skupina C:

NEMČIJA - NORVEŠKA

2:1 (0:0, 1:0, 0:1) - po kazenskih strelih

Hager 33.; Reichenberg 46.

Ob 13.10:

ŠVEDSKA - FINSKA

Lestvica: Lestvica: * x FINSKA 2 2 0 0 0 +7 6 ŠVEDSKA 2 2 0 0 0 +5 6 NEMČIJA 3 0 1 0 2 -3 2 NORVEŠKA 3 0 0 1 2 -9 1 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

