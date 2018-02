"Pogumno za ta dres in za Slovenijo" – risi dokazali, da tudi velike ZDA niso bavbav

Savolainen: Pri razmerju 3:3 smo napadli

"Pred vami stoji srečen človek. Vesel sem, to je velika zmaga," je dejal Kari Savolainen, finski strokovnjak, ki se je na slovensko klop vrnil z bleščečo zmago nad ZDA (3:2).

"Lepo je biti nazaj na klopi. V tem trenutku sem res zelo vesel. Ponosen sem na igralce, ki so si zaslužili to zmago, s katero so pridobili samozavest, ki jo bomo v nadaljevanju še potrebovali. Pokazali so pravi bojeviti duh, ki ga potrebujemo, če želimo igrati z reprezentancami na tem turnirju. Navdušen sem. Prvič sem na olimpijskih igrah v vlogi glavnega trenerja, in nikoli ne veš, kako se bo ekipa odzvala na prvi tekmi, če bodo igralci morda nervozni. Bili so zelo samozavestni. Tudi, ko smo imeli v prvih dveh tretjinah nekaj težav, smo vseeno imeli priložnosti za zadetek. Morda jim je to vlilo poguma za naprej," je dejal Savolainen, ki je lani po 12 letih znova sedel na slovensko klop (vmes je bil sicer tudi svetovalec strokovnega štaba risov).

Hokejski turnir predstavlja vrhunec olimpijskih iger. Na njem se zbere ducat elitnih reprezentanc in Sloveniji se je že drugič zapored uspelo uvrstiti med izbrano smetano svetovnega hokeja. Še pred leti, ko so zdajšnji reprezentanti odraščali, je bilo to, kot poudarjajo hokejisti, le del sanj, ki so se zdele neuresničljive. Toda tej generaciji je uspelo nekaj imenitnega. Na igre ni prišla le po Coubertinovo sodelovat, ampak je že v Sočiju dokazala, da je konkurenčna. In to celo največjim. Na šesti olimpijski tekmi je Slovenija tetjič zmagala. Po slovaškem leta 2014 v Rusiji je vzela nov skalp hokejskih velikanov, prvič eni izmed šestih največjih izbranih vrst. Pred štirimi leti so risi na prvi tekmi pustili dober vtis, a ruski hokejisti so bili premočni (5:2). Nato je sledila izjemna predstava z zmago nad Slovaško (3:1), za konec skupinskega dela pa so ZDA slavile s 5:1. Štiri leta pozneje so Slovenci drugič na elitnem olimpijskem turnirju, nasprotniki v Pjongčangu so isti, le v drugačnem vrstnem redu. V Južni Koreji pogrešamo hokejiste iz Lige NHL, a tudi ob njihovi odsotnosti so bili Američani, ki so pred štirimi leti igrali v polfinalu in bili na koncu četrti, ko so jih v boju za bron na krilih legendarnega Teemuja Selanneja nadigrali Finci, proti risom absolutni favoriti.

Na koncu so se Američani le še branili

"Vedeli smo, da so Američani odlična ekipa in tudi ob odsotnosti NHL-ovcev imajo zelo kakovostne igralce, ki so vsi imeli NHL-potencial. Veliko jih igra v Ligi KHL, česar mi nimamo, in vedeli smo, da nas čaka zahtevna naloga. Toda nimajo te kemije, ki jo imamo mi. Osredotočeni smo ostali do konca in nismo popuščali. Videl sem pravo bojevitost v fantih. Zgodijo se napake, a verjeli smo, da lahko pripeljemo tekmo v svojo korist. Bili smo nekajkrat blizu, toda ves čas je malce zmanjkalo. Zadnjih pet minut smo bili popolnoma druga ekipa. Oni so se potegnili nekoliko nazaj in so se na koncu le še branili. Niso več napadali, nam pa je uspelo. Neverjetno, prvič smo premagali ZDA, ki so velika ekipa," je bil navdušen vratar Gašper Krošelj, ki je zbral 34 obramb in prispeval pomemben delež k dvema točkama.

31-letni vratar je bil eden izmed treh debitantov na olimpijskih igrah. Vsi drugi so izkušnje nabirali že na ruskem ledu v Sočiju. V prvi tretjini, ko se je tekma začela z močnim ritmom, so bili Američani boljši. Priigrali so si več priložnosti, čeprav so največjo zapravili risi, ko je imel Sabahudin Kovačević celo prazna vrata, a je pravočasno svojo napako z izjemnim posredovanjem popravil ameriški branilec Noah Welch. V prvih 20 minutah je bilo razmerje v strelih 11:3. V drugi tretjini so bili risi že nevarnejši. Čeprav niso imeli tako čiste priložnosti kot v prvi, pa so bili pri številu strelov že bližje (13:9).

Zadnjih 15 minut pa so bili risi izjemni. Na koncu tekme je bilo razmerje v strelih sicer 36:25 v ameriško korist, a ob koncu rednega dela so Slovenci prevladovali na ledu. Zadetek dobrih 14 minut pred koncem jim je dal novih moči. Blaž Gregorc je nekoliko z desne strani močno sprožil, pred vrati pa je plošček oplazil Jana Urbasa in končal za hrbtom Ryana Zapolskega, ki letos zelo dobro brani v Ligi KHL. "Izjemno. Začeli smo malce slabše, ko smo imeli kar nekaj priložnosti, a nismo zadeli. Na koncu se nam je odprlo. Dali smo ta dva gola, priključili in nato odločili v podaljšku. Sploh na koncu smo bili veliko boljši od Američanov. Na začetku je bilo še malce nervoze, saj je vendarle prva tekma na igrah, v zadnji tretjini pa smo se zbrali in se je odprlo. Tudi na začetku smo čutili, da so premagljivi. Imeli smo prazen gol, a ga nismo dali. Videli smo, da Američani niso noben bavbav. To smo pokazali na ledu in jih premagali. Dve točki sta izvrstna popotnica in dodatna samozavest za naslednje tekme, ki jih moramo odigrati, kot smo to. Pokazali smo, da se ne vdamo in da grizemo do konca," je dejal Gregorc, ki z Mitjo Robarjem tvori prvi branilski par.

"Med tretjino smo si rekli, da moramo igrati svojo igro in da ne smemo spremeniti sistema. Tudi v prvih dveh tretjinah smo videli, da smo lahko popolnoma konkurenčni Američanom. Tako smo v zadnji prevzeli pobudo in igrali, kot smo si želeli. Imeli smo plošček v svoji posesti. Ko nam je to uspelo in smo prevzeli pobudo, so Američani začeli delati napake v obrambni tretjini, kar smo izkoristili in zasluženo prišli do zmage," je dodal Urbas. Po znižanju na 2:1 so risi dobili dodatno energijo in stisnili ZDA pred njihova vrata. Bili so zelo blizu, a je osem minut pred koncem Anžetu Kuraltu veselje preprečil okvir vrat. "Pogumno smo šli v tekmo, za ta dres in za Slovenijo. Odigrali smo dobro tekmo, se vrnili v igro in celo zmagali, česar ni nihče pričakoval. Vedeli smo, da bo težko, ampak da smo poleg. Ko smo dali prvi gol, smo videli, da res lahko. Ko smo dali drugega, pa je bilo že neverjetno. Verjeli smo, da lahko zadenemo, saj smo imeli dovolj priložnosti za zadetek. Nismo izkoristili vseh, smo jih pa dovolj," je bil navdušen napadalec, ki je debitiral na igrah, čeprav je bil že v Sočiju, kjer pa priložnosti na ledu ni dobil.

Asa v rokavu so našli v najboljšem, kapetanu Janu Muršaku, ki je ves čas dokazoval, da "ima potezo več". Svojo kakovost je potrdil ob koncu srečanja, ko je dobro minuto in pol pred iztekom rednega dela izenačil, v podaljšku pa drugič premagal Zapolskega za veliki skalp dvakratnih olimpijskih prvakov. "Pred zadnjo tretjino sem želel spodbuditi in opogumiti igralce, da zaostajamo le z 0:2 in da imamo dovolj priložnosti. Če si jih priigramo še v zadnji tretjini, nam lahko uspe preobrat. V taki situaciji je bolj pomemben mentalni kot pa taktični del. Igralci se morajo bojevati in zaupati vase," je pripravo na zadnjih 20 minut opisal Savolainen, ki je podaljšek začel s tremi napadalci. Ob Muršaku in Urbasu je bil na ledu še Rok Tičar, ki je podal za zadetek kapetanu. Prvi poskus je Matt Gilroy še blokiral, v drugo pa mu je uspelo. "Ko je razmerje 3:3, se igra na majhnem prostoru, a na veliki ploskvi. Potrebovali smo igralce, ki znajo zadeti. V taki situaciji se ne braniš, ampak skušaš dati gol. Zato sem dal na led tako postavo," je pojasnil selektor. Med njegovimi varovanci ni bilo čutiti evforije. Misli smo že usmerili na naslednjega tekmeca, na Ruse. Prvi favoriti turnirja so presenetljivo klonili pred Slovaki. Dvoboj bo v petek ob 8.40.

