Žan Košir je v kvalifikacijah dosegel drugi čas, v osmini finala je brez težav premagal Korejca Sang-kjuma Kima, še bolj suveren je bil v četrtfinalu, ko je ugnal Nemca Stefana Baumeistra. Foto: Reuters

Žan Košir za pičlo stotinko ob finale

Ledecka z zlatim odličjem spisala zgodovino

24. februar 2018 ob 00:55,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 06:27

Pjongčang - MMC RTV SLO

Deskar Žan Košir se je uvrstil v četrtfinale olimpijskega paralelnega veleslaloma. Rok Marguč je izpadel že v kvalifikacijah, Tim Mastnak in Gloria Kotnik pa v osmini finala.

Najhitrejši v kvalifikacijah je bil srebrni iz Sočija 2014 in vodilni v svetovnem pokalu, Švicar Nevin Galmarini, ki se je nato v prvem izločilnem boju pomeril prav s Timom Mastnakom in ga tudi premagal za 38 stotink sekunde. Nasprotnik Koširja, ki je v Sočiju osvojil kolajno v slalomu in veleslalomu, je bil v osmini finala Sang-kjum Kim.

Južni Korejec proti Koširju ni imel niti najmanjših možnosti, pri merjenju prvega vmesnega časa je zaostajal za 48 stotink sekunde, pri drugem za 87 stotink, ciljno črto je prečkal sekundo in 14 stotink pred nasprotnikom.

V četrtfinalu se je Tržičan pomeril z Nemcem Stefanom Baumeistrom, ki je že v zgornjem delu storil napako, po kateri si je nabral 62 stotink zaostanka. Slaba vožnja Nemca se je nadaljevala, Košir je svoje delo opravil z odliko, ciljno črto je prečkal s prednostjo dobrih treh sekund (+3,07) in se zlahka uvrstil v polfinale.

Pred 33-letnikom je bila na poti do finala le še ena ovira - domačin Sangho Lee, ki je v kvalifikacijah dosegel tretji čas. Košir je odlično začel, pri merjenju prvega vmesnega časa je bil 36 stotink sekunde hitrejši, do drugega merjenja je izgubil dve desetinki, v spodnjem delu je storil manjšo napako, zaradi katere je izgubil še nekaj hitrosti, Korejec se mu je povsem približal in ga na koncu ugnal za pičlo stotinko sekunde.

Kotnikova v izpadla proti Zavarzovi

Kotnikova se je s 15. izidom kvalifikacij prebila v izločilne boje. V osmini finala se je nato pomerila z Rusinjo Aljono Zavarzovo, ki je v Sočiju pred štirimi leti osvojila bron. 28-letni Velenjčanki je sicer dobro kazalo na progi, a je ob prečkanju ciljne črte zaostala za tri stotinke sekunde in izpadla.

Ledecka spisala zgodovino

Po pričakovanjih je bila v kvalifikacijah najhitrejša Čehinja Ester Ledecka, ki je do finala premagala vse tekmice, v sklepnem delu tekme pa je premagala še Nemko Ramono Theresio Hofmeister. Finalni nastop je začela hitreje, od nasprotnice je bila hitrejša za 15 stotink sekunde, prednost je naraščala do cilja, zlato je osvojila za 46 stotink sekunde. Čehinja je tako zaključila projekt dveh zlatih odličij v dveh športih na enih igrah, saj si je priborila že zlato kolajno v superveleslalomu v alpskem smučanju.

A. G., M. L.