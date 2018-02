"Nekateri bodo zamujeno priložnost dojeli šele čez nekaj let"

Petra Majdič: Slovenski smučarski tek naredil velik korak naprej

25. februar 2018 ob 11:36

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Prvi oceni ZOI v Pjongčangu sta podala tudi legenda slovenskega smučarskega teka Petra Majdič in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec, ki se strinjata, da so bile igre za Slovenijo uspešne.

Majdičevo, nosilko bronaste medalje iz ZOI leta 2010, so slovenski športniki navdušili, ne samo zaradi osvojenih odličij, pač pa tudi zaradi nekaterih uvrstitev mladih športnikov med deseterico.

Azija je specifična

"Za igre bi na splošno dala zelo pozitivno oceno. Azija je specifična, saj je zaradi časovne razlike težko spremljati vse, tekme so bile ali zgodaj zjutraj ali ponoči, to je bil morda 'hendikep' in ni bilo tiste prave evforije. Tudi mogoče mraz za tekmovalce, nekonstantne vremenske razmere, to so bili minusi, plusi pa absolutno ta druga medalja, tudi tista Jakova Faka. Tako Žan (Košir op. p.) kot tudi Jakov nista zlahka prišla do medalje, oba sta imela zelo težki dve ali tri leta za sabo. A na najpomembnejši tekmi sta poskrbela za svetli presenečenji, to je to," je ocenila Majdičeva.

Starejši preveč pozornosti posvečali olimpijskemu nastopu

Pozitivno so jo presenetili nekateri mladi športniki, ki so nastopili neobremenjeni in tudi zato dosegli lepe rezultate z uvrstitvami med deseterico. "Malo starejši so morda posvečali (pre)veliko pozornosti olimpijskemu nastopu. Bolj lahkotno bi morali pristopiti, se manj obremenjevati, saj nikakor nisi mogel naštudirati vseh tekmovališč. Mlajši, ki so bili neobremenjeni, so bolje 'prišli čez'. To se je pokazalo v alpskem smučanju, tudi v smučarskih skokih. Super, da imamo vsaj dve kolajni, za veliko večino je to verjetno kar nad pričakovanji. Nekateri pa bodo zamujeno priložnost dojeli šele čez nekaj let."

Čista napaka posameznika

Tudi njo so navdušile dobre predstave hokejistov, ki jih je nekoliko pokvaril le dopinški prekršek Žige Jegliča. "Hokejisti so znova dvignili Slovenijo, dopinški primer je bil res površnost, čista napaka posameznika. Verjamem pa, da ni bilo zlonamerno. Igralci so pokazali fenomenalne predstave, ne zanima nas, če so igrali hokejisti iz NHL-a ali ne, vsi imajo možnost priti, čez 10 let nihče tega ne bo več vedel," je povedala Majdičeva in smučarski tek ocenila iz slovenskega zornega kota.

Slovenski smučarski tek naredil velik korak naprej

"Slovenski smučarski tek je naredil velik korak naprej, Anamarija (Lampič op. p.) je bila fenomenalna, ni pa mi bilo všeč, kaj se je dogajalo s tistimi razprtijami v ekipi, to ni v redu. Mlajše so svojo vlogo opravile več kot odlično, naredile rezultat, presenetile tako z izjavami, pojavnostjo, super dobro, same čestitke, pohvale ekipi. Pri fantih je še težko, nam se še ni zgodil Klaebo, a je trener Stefano Saracco prinesel nekaj sproščenosti, neobremenjenosti. Bomo videli, kaj bo sledilo."

Ponovitev iz Sočija ni bila mogoča

Prvi mož krovnega olimpijskega gibanja v Sloveniji je že pred igrami napovedoval, da bo dosežek izpred štirih let iz Sočija 2014, kjer je Slovenija osvojila osem kolajn, težko ponoviti, saj so priložnost po menjavi generacij dobili številni mlajši člani reprezentanc: "Kot sem govoril ves čas pred, med in zdaj po igrah, sem bil prepričan, da bomo imeli v Južni Koreji nekaj dobrih rezultatov, in to se je zdaj na neki način tudi uresničilo. Ponovitev iz Sočija ni bila možna, ker je nabor tekmovalcev takšen, kot je. Zaradi omejenega bazena športnikov si ne moremo vsako leto oziroma na vsakih igrah privoščiti, da bi imeli toliko ekstremno dobrih uvrstitev."

Športniki redko gledajo na papirne zgodbe

Dopinški prekršek hokejista Jegliča je sicer nekoliko očrnil uspehe ekipe, a Gabrovec to pripisuje površnosti vpletenih. "Skoraj nisem mogel verjeti, da se lahko takšna malomarnost zgodi športniku. Morda prav zaradi tega, ker se športnik ukvarja z dvema treningoma na dan, tekmami in se ne posveča toliko preostalim zadevam. A odgovornost trenerjev, tudi zdravnika v reprezentanci, bi morala biti večja. Pri športnikih je tako, da redko gledajo na papirne zgodbe. Nekateri tudi ko podpišejo pogodbo, ne preberejo, kaj so podpisali. Če bo prekršek dokazan kot nameren in ne kot malomarnost, bo imelo to posledice, kar lahko pomeni konec kariere. In če smo pošteni, gledano z vidika ekipe, bi lahko bili z Jegličem še boljši in bi morda lahko govorili o presežku, saj so res odlično igrali," je dejal.

To ni bistveno slabši rezultat, kot je bil pričakovan

"Ne strinjam se s pavšalnimi ocenami, češ da je to, torej dve kolajni, bistveno slabši rezultat, kot je bil pričakovan. Ker ni. Preprosto zato, ker če bi se zadeve po športni sreči izšle nekoliko bolje, bi se tudi Kranjčevo (alpski smučar Žan, op. p.) četrto mesto hitro spremenilo v medaljo, tudi Flisar (smučar prostega sloga Filip, op. p.) bi lahko ob malo bolj ugodni zgodbi imel kolajno."

Mladi rod začel z zelo dobrimi rezultati za starostno skupino

Vesel je, da so svoje priložnosti dobro izkoristili tudi nekateri mlajši športniki: "Predvsem me veseli dejstvo, da je t. i. mladi rod, mladinski pogon, na svojih prvih olimpijskih igrah zanje začel z zelo dobrimi rezultati za njihovo starostno skupino. To je dodana vrednost in odločitev, da damo mladim priložnost, da se začnejo uveljavljati v rani mladosti, je bila prava."

Ž. K.