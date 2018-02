Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 18 glasov Ocenite to novico! Zaključna slovesnost je bila prava paša za oči. Foto: Reuters Zaključni ognjemet. Foto: Reuters Pekinški župan Džen Džining (Chen Jining) je takole prevzel olimpijsko zastavo. Foto: Reuters Prepoznavni Pita Taufatofua s Tonge se je takole znova postavil na ogled. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: V Pjongčangu ugasnil olimpijski ogenj, tudi zaključek navdušil

Slovensko zastavo nosil Filip Flisar

25. februar 2018 ob 10:47,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 14:31

Pjongčang - MMC RTV SLO

V Pjongčangu je s spektakularnim in ognjemeta polnim zaključkom padel zastor nad XXIII. zimskimi olimpijskimi igrami. Slovensko zastavo je nosil smučar prostega sloga Filip Flisar.

Zaključna slovesnost se je začela z ognjemetom, vrhunec pa je bilo vkorakanje športnikov z vsega sveta, ki so se poslovili od občinstva. Nosilci zastav so v sredini olimpijskega stadiona sklenili krog, njihovi rojaki pa so se ob spremljavi glasbe in svetlobnih učinkov sprehodili okoli njih. Po prihodu športnikov je nebo osvetlila podoba maskote letošnjih olimpijskih iger, tigra Suhoranga, ki se je nato oblikovala v veliko srce. Po pestrem plesno-glasbenem programu je gledalce nagovoril predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. Poudaril je, da so letošnje olimpijske igre, ki so sicer trdno zasidrane v tradiciji, pokazale pot v prihodnost in jih označil za igre novih obzorij, na katerih so Korejci dokazali, da šport gradi mostove.

Srca gledalcev ogreli tudi v najnižjih temperaturah

Dodal je tudi, da je bila vpeljana vrsta novosti, ki so namenjene novi generaciji. "Digitalna tehnologija je omogočila, da je igre videlo še več ljudi iz še več držav," je povedal in izpostavil tudi rekordno število sodelujočih nacionalnih olimpijskih komitejev na teh zimskih igrah. Organizatorjem se je zahvalil z besedami, da so srca gledalcev ogreli tudi v najnižjih temperaturah. Vodja organizacijskega komiteja POCOG Lee Hee-beom je dodal, da bodo kljub slovesu spomini iz Pjongčanga še dolgo z njimi. Dejal je, da so tudi tokratne igre postregle s pravim olimpizmom.

Stadion čaka še na paraolimpijske igre

Flisar je bil edini ostali slovenski športnik v Koreji. Vsi preostali so že na poti v domovino, Flisarja pa čaka pot v Rusijo, kjer je na sporedu naslednja tekma za svetovni pokal. Tako kot odprtje iger je tudi zaključna slovesnost potekala na posebnem stadionu, na katerem sicer ni bilo nobenih športnih dogodkov. Stadion bo gostil še prvo in zadnje dejanje paraolimpijskih iger med 9. in 18. marcem, nato ga bodo razgradili.



Med drugim nastopili tudi EXO in CL

Slovesnost je potekala pod naslovom Naslednji val, sestavljena pa je bila iz glasbe, plesa in umetnosti. Režiser slovesnosti Oh Jang-hwan je ob tem dejal: "Ustvarili smo dogodek, ki pogleduje proti prihodnosti. Vključuje precej tradicionalnega korejskega humorja in zabavne elemente, s katerimi bomo ustvarili zabavno vzdušje." Med drugim so nastopili tudi popularna korejsko-kitajska fantovska skupina EXO in korejska reperka CL. Po tradiciji so na zaključni slovesnosti podelili tudi zadnja olimpijska odličja. Bach in predsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis) Gian Franco Kasper sta jih okoli vratu obesila najboljšim smučarskim tekačem in tekačicam na najdaljših preizkušnjah. Moški so se preizkusili na 50-kilometrski preizkušnji, na kateri je slavil Finec Iivo Niskanen, v ženski konkurenci pa je z zlatom svoj prispevek k letošnji rekordni beri medalj Norvežanov dodala Marit Björgen.

Na zaključni slovesnosti tudi Ivanka Trump

Na tribunah je zaključno slovesnost spremljala tudi hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka in delegacija visokih severnokorejskih uradnikov, ki jo je vodil general Kim Yong Chol. Rusija pa tudi ob zaprtju iger kljub drugačnim željam na stadion ni vkorakala z lastno nacionalno zastavo, ampak s simboli Mednarodnega olimpijskega komiteja, potem ko je izvršni odbor Moka na današnjem zasedanju predlagal, da se Rusiji suspenz zaradi sistematičnega dopinga v državi ukine šele po koncu letošnjih zimskih iger.

Na vrsti je Peking

Olimpijski ogenj, ki ga je 9. februarja prižgala dobitnica zlate olimpijske medalje v umetnostnem drsanju iz Vancouvra leta 2010 Kim Yuna, je ob koncu slovesnosti ugasnil. Pjongčang je olimpijsko zastavo predal predstavnikom Pekinga, ki bo gostil naslednje zimske olimpijske igre. Predajo je pospremila predstava v režiji priznanega kitajskega režiserja Džang Imova (Zhang Yimou).

Sodelovalo več kot 2.900 športnikov

Na tokratnih zimskih olimpijskih igrah je sodelovalo več kot 2.900 športnikov iz 92 držav, ki so tekmovali za medalje v 102 disciplinah 15 zimskih športov. Med njimi so bili tudi severnokorejski, kar je omogočil šele pred kratkim sklenjen sporazum obeh Korej z Mokom.

S. J., Ž. K.