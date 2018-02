Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veter znova moti spored alpskih smučark. Foto: Reuters

Veter preložil ženski superveleslalom - štart ob 4.00

Na štartu tudi Ferkova in Robnikova

17. februar 2018 ob 01:00

Pjongčang - MMC RTV SLO

Veter v alpskem središču Jeongseon je znova premočan. Superveleslalom deklet, ki ga bo odprla Lindsey Vonn, je preložen na 4.00. Prenos na TV Slovenija 2 se začenja ob 3.50.

Dekleta imajo zares zgoščen urnik, v četrtek in petek so organizatorji izpeljali obe tehnični disciplini, od nedelje do srede pa sledijo trije treningi smuka in nato še smukaška preizkušnja. Četrtek bo prvi prosti dan za ženske.

Poleg Vonnove sta favoritinji v superveleslalomu Lara Gut in Tina Weirather. Švicarka vodi v svetovnem pokalu. Avstrijci imajo tudi visoke načrte. Aktualna svetovna prvakinja v tej disciplini je Nicole Schmidhofer, v Sočiju pa je bil zlata Anna Veith.



Na štartu bosta med 45 tekmovalkami tudi dve Slovenki. Maruša Ferk ima številko 30, Tina Robnik pa 38.

A. G.