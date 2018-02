Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Norvežanom gre v Južni Koreji vse kot po maslu. Zlato so osvojili tudi hitrostni drsalci v zasledovalni tekmi. Ne pozabimo, Norveška ima 5,2 milijona prebivalcev. Foto: Reuters Dodaj v

Vrhunci 12. dne: Norvežani v lovu na dva absolutna rekorda

Do rekorda ZDA jim manjkajo le še štiri medalje

21. februar 2018 ob 15:07

Pjongčang - MMC RTV SLO

12. dan olimpijskih iger v Južni Koreji so norveški športniki osvojili še štiri medalje in tako svojo bero povišali na 33 kolajn. Do konca so še štirje tekmovalni dnevi.

Zlato za Norveško sta osvojila tekača Johannes Höfslot Kläbo in Martin Johnsrud Sundby v ekipnem šprintu ter presenetljivo hitrostni drsalci Havard Bokko, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen in Sindre Henriksen v zasledovalni tekmi. Srebro si je v smuku prismučala Ragenhild Mowinckel, z bronom pa sta se v ekipnem šprintu tekačic okitili Marit Björgen in Maiken Caspersen Falla.

Norveška, ki je v Južni Koreji že presegla lasten rekord medalj iz Lillehammerja 1994 (30), za rekordnim izkupičkom ZDA iz Vancouvra leta 2010 zaostaja le še za štiri medalje. ZDA so takrat osvojile 9 zlatih, 15 srebrnih in 13 bronastih medalj.

Norveški športniki pa lovijo tudi rekord po žlahtnosti. V Pjongčangu so osvojili že 13 zlatih medalj in jih od kanadskega rekorda iz Vancouvra leta 2010 loči le še ena zlata kolajna. Blizu so tudi Nemci, ki so v Južni Koreji že pri 12 zlatih odličjih. V sredo so ga osvojili v ženskem bobu.

KONČNE ODLOČITVE 12. DNE

Alpsko smučanje, smuk (Ž): 1. S. GOGGIA ITA 1:39,22 2. R. MOWINCKEL NOR +0,09 3. L. VONN ZDA 0,47 Smučanje prostega sloga, kros (M): 1. B. LEMAN KAN 2. M. BISCHOFBERGER ŠVI 3. S. RIDZIK RUS Smučarski teki, ekipni šprint (Ž): 1. ZDA 15:56,4 (Randall/Diggins) 2. ŠVEDSKA +0,2 (Kalla/Nilsson) 3. NORVEŠKA 3,0 (Björgen/Falla) Smučarski teki, ekipni šprint (M): 1. NORVEŠKA 15:56,2 (Sundby/Kläbo) 2. ŠPORTNIKI RUSIJE +1,7 (Spicov/Bolšunov) 3. FRANCIJA 2,0 (Manificat/Jouve) Hitrostno drsanje, zasledovalno (Ž): 1. JAPONSKA 2:53,8 2. NIZOZEMSKA 2:55,4 3. ZDA 2:59,2 Hitrostno drsanje, zasledovalno (M): 1. NORVEŠKA 3:37,3 2. JUŽNA KOREJA 3:38,5 3. NIZOZEMSKA 3:38,4

Bob (Ž): 1. NEMČIJA 3:22,45 (Jamanka/Buckwitz) 2. ZDA +0,07 (Meyers Taylor/Gibbs) 3. KANADA 0,44 (Humphries/Gibbs)

R. K.