11 partij, 11 remijev, podaljški blizu, morda celo 11-metrovke

Vsega bo konec najkasneje v sredo

25. november 2018 ob 09:45

London - MMC RTV SLO

Šahovski spektakel v Londonu se je spremenil v festival remijev, svetovni prvak Magnus Carlsen in njegov izzivalec Fabiano Caruana sta namreč remizirala tudi v 11. partiji.

Po desetih partijah in remijih je bil izid izenačen na 5:5. Ker je sporedu le 12 partij klasičnega šaha, so vse bližje podaljški, ki bodo na sporedu v primeru izida 6:6. Očitno se na to rešitev pripravljata tudi oba šahista, saj sta 11. partijo igrala skorajda brez vsakršnega tveganja in v vsakem položaju iskala menjave figur, ki so vodile k remiju. Zato ni presenetljivo, da je bila ta partija najkrajša do zdaj (dobri dve uri), prinesla pa je tudi najmanj akcije.

Namenoma zaprl vse poti

"Nisem najbolj navdušen," je bil v svoji maniri piker (predvsem do sebe) Carlsen in dodal: "Pri otvoritvi me je malce presenetil, nato sem se odločil, da nevtraliziram vse njegove pobude. Jasno je, da partija ni bila dobra, ni pa bila niti katastrofalna. Čaka naju še ena partija, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Caruana pričakuje veliko napetosti

Ameriški izzivalec je bil v oceni partije jasen: "Danes se v resnici ni nič zgodilo." Zadnja partija je na sporedu v ponedeljek, ko bo bele figure premikal Caruana: "Na kocki bo veliko. Gotovo bo prisotno veliko napetosti. Ne bom delal norosti in brezglavo tvegal, gotovo pa ga bom skušal prisiliti v napako. V tem trenutku je napetost na najvišji točki."

Prvič kar 11 zaporednih remijev

Dvoboj je v več pogledih zgodovinski, saj se je začel z 11 zaporednimi remiji (kar je rekord v več kot 130-letni zgodovini tega tekmovanja), prav tako pa se bo prvič zgodilo, da bo o prvaku odločala največ ena zmaga. Še bolj realen scenarij je, da se bodo prav vse partije končale z remiji. Trend je očiten, saj se je z remijem končalo kar 21 od 23 partij na zadnjih dveh prvenstvih, ko je obakrat naslov branil Carlsen.

Pred dvema letoma zmagal na zelo podoben način

Ni pretirana skrivnost, da tak razplet ustreza prav Norvežanu. V primeru neodločenega izida sledi prost dan, v sredo pa tako imenovani podaljški, kjer šahista čakajo štiri partije v pospešenem šahu. Oba igralca imata na voljo po 25 minut (ter desetsekundni dodatek za vsako opravljeno potezo). V tej fazi igre je Carlsen pred dvema letoma premagal izzivalca Sergeja Karjakina s 3:1 (prvi dve partiji sta se končali z remijem, nato je Norvežan dvakrat zmagal).

Armageddon - remi pomeni zmago črnega

V primeru, da se tudi ta del konča brez zmagovalca - torej je izid 2:2, oziroma 8:8 v skupnem seštevku - sledi do največ pet partij hitropoteznega šaha (t. i. enajstmetrovke), kjer je časovna omejitev še precej bolj ostra, vsak od njiju bo imel namreč na voljo le pet minut in tri sekunde dodatka za vsako potezo. Vsak bo imel po enkrat bele in črne figure, v primeru izida 1:1 se stvar ponovi, če je izid izenačen na 2:2, je na sporedu le še ena partija. Če tudi v tem primeru ne bo zmagovalca, bo o naslovu svetovnega prvaka odločala zadnja partija, t. i. Armageddon. O barvah figure odloča žreb, igralec z belimi figurami ima na voljo pet minut, s črnimi pa štiri minute. Dodatek treh sekund je na voljo šele po 61. potezi. Kar pa je bistveno in odločilno - v primeru remija končni zmagovalec postane tisti, ki je premikal črne figure, saj je imel na voljo manj časa.

Norvežan ima v hitrosti že pet naslovov

Carlsen, ki šahu vlada od leta 2013, je dvakratni svetovni prvak v pospešenem šahu in trikratni svetovni prvak v hitropoteznem šahu. Je na vrhu lestvice vseh treh različic šaha, zato je jasno, zakaj je absolutni favorit v tem formatu. Caruana je bil enkrat podprvak v pospešenem šahu (leta 2014, ko je slavil prav Carlsen), na lestvici pospešenega šaha zaseda osmo mesto, hitropoteznega pa 16. mesto. Carlsen je od leta 2007 dobil vseh devet tovrstnih razigravanj, med drugim tudi leta 2012 proti Caruani (2:0 v Bilbau).

Denarni sklad znaša milijon evrov, deli pa se v razmerju 60-40 v korist zmagovalca, a bolj verjetna je delitev v razmerju 55-45, ki se zgodi v primeru podaljškov.

Slavko Jerič