Brady iz globoke luknje do osmega nastopa na Super Bowlu

Gladka zmaga Philadelphie

22. januar 2018 ob 08:13

New York - MMC RTV SLO

Po 13 letih bosta na Super Bowlu spet igrala New England in Philadelphia, oba sta v konferenčnem finalu unovčila prednost domačega igrišča.

Precej več dela je imel branilec naslova New England, ki je s 24:20 ugnal največje presenečenje sezone Jacksonville, ki je jahal na valovih granitne obrambe. Pred tekmo se je veliko govorilo o poškodbi roke Toma Bradyja, ki je bil večji del prvega polčasa res popolnoma omejen. Gostujoči podajalec Blake Bortles je najboljše poteze prikazal sredi uvodnega polčasa, ko je vodila dva zaporedna napada z zadetkom in Jaguarji so hitro povedli s 14:3.

Drugi polčas igrali brez Gronkowskega

Patrioti so edini svetli žarek pokazali v zadnjem napadu, ko so že znotraj zadnjih dveh minut ekspresno prekorakali igrišče, Brady je v končno cono poslal Brandina Cooksa. V tem napadu je udarec v glavo dobil Rob Gronkowski (nesporna Bradyjeva tarča številka 1) in se ni več smel vrniti na igrišče.

Tarča številka 1 postal Amendola

Na začetku drugega polčasa je New England zapravil prve tri napade, Jaguarji so tako z dvema prostima streloma povedli že z 20:10, a zadnja četrtina je bila spet rezervirana za Bradyjeve mojstrovine. Patrioti so se popolnoma odpovedali teku in vse stavili le na Bradyjeve podaje. Legendarni podajalec je tokrat vse stavil na Dannyja Amendolo, ki ni zatajil. Najprej je v ključni akciji v 3. poskusu za kar 18 na lastnih 25 jardih ujel dovolj dolgo podajo. Štiri akcije pozneje se je Amendola z devetih jardov prikradel v končno cono in znižal na 20:17.

Odlično izhodišče za zadnji napad

Napad Jacksonvilla je postajal vse bolj mlačen. Pet minut pred koncem so morali Jaguarji predajati žogo, po slabem puntu in uspešnem vračanju Amendole so gostitelji napad začeli vsega 30 jardov od končne cone, odločilni touchdown je Brady spet dosegel prek Amendole. Gostje so sicer dobili še en napad, a jim več kot enega novega prvega poskusa ni uspelo spraviti skupaj.

Osmi Super Bowl za Bradyja

To bo za Bradyja že osmi Super Bowl (kjer ima pet zmag in dva poraza), po tekmi je opisal svojo poškodbo: "Kaj takega se mi še ni nikoli zgodilo. Nisem bil prepričan, kako pomemben dejavnik bo, a v resnici sem imel že hujše poškodbe." Še bolj kratek je bil njegov trener Bill Belichick: "Tom je igral dobro, take stvari ga ne vržejo iz tira, konec koncev za njim ni bila ravno operacija srca."

Prve točke dosegla Minnesota ...

Precej manj dramatično je bilo na drugi tekmi, v kateri je Philadelphia premagala Minnesoto z 38:7. Vikingi so sicer začeli odlično, saj so že v prvem napadu povedli, Case Keenum je s 25 jardov v končno cono poslal Kyla Rudolpha. Philadelphia je bila v svojem prvem napadu sicer neuspešna, a je svoje naredila obramba, Patrick Robinson je prestregel podajo, pretekel polovico igrišča in izenačil izid.

... ki je nato le še opazovala domači šov

Nato se je prebudil domači podajalec Nick Foles, ki je bil praktično brez napak (podaje: 26/33, 352 jardov, tri podaje za zadetek). Dvakrat se je v končni coni znašel Alshon Jeffrey. "Moramo tako nadaljevati, verjeti moramo drug v drugega. Blagoslovljen sem, da imam tako neverjetne soigralce in trenerje," je bil navdušen Foles, ki je vlogo prvega podajalca prevzel po poškodbi Carsona Wentza.

Philadelphia ima priložnost, da osvoji prvi naslov prvaka po letu 1960, na drugi strani si New England prizadeva za že šestega. Zmagovalec bo znan čez dva tedna, ko bo tekmo leta gostila Minnesota. Ta je tako zapravila možnost, da bi se prvič zgodilo, da bi postala prva gostiteljica Super Bowla.

NEW ENGLAND (1) - Jacksonville (3)

24:20 (3:0, 7:14, 0:3, 14:3)

Podaje: Brady 290 (2 TD); Bortles 293 (TD)

Tek: Lewis 34; Fournette 76 (TD)

Ujete podaje: Cooks 100, Amendola 84 (2 TD); Hurns 80

Prosti streli: Gostkowski 31; Lambo 54, 43

PHILADELPHIA (1) - Minnesota (2)

38:7 (7:7, 17:0, 7:0, 7:0)

Podaje: Foles 352 (3 TD); Keenum 271 (TD, 2 INT)

Tek: Ajayi 73, Blount 21 (TD); McKinnon 40

Ujete podaje: Ertz 93, Jeffrey 85 (2 TD); McKinnon 86

Prosti streli: Elliott 38; Forbath /

S. J.