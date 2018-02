Foto: Ko sta borbenost in srce pomembnejša od igre v vrhunskih klubih

Četrtfinalna tekma proti Rusiji v ponedeljek ob 21.00

"V garderobi smo se pogledali v oči in si rekli, da če je to zadnjih 20 minut na prvenstvu, naj bo takšnih, kot je treba," je po veliki zmagi slovenske reprezentance v futsalu nad Italijo in uvrstitvi v četrtfinale EP-ja dejal dvakratni strelec Igor Osredkar.

Sloveniji je z odlično odigranim drugim polčasom uspelo to, kar se je še med odmorom ob zaostanku z 0:1 za marsikoga zdelo misija nemogoče. S fanatično borbenostjo so igralci prebudili tudi navijače in z njihovo podporo pripravili preobrat. Za napredovanje je bil dovolj že en zadetek, na koncu so dosegli celo dva za slavje z 2:1.

"Pokazali smo vsej Sloveniji, kako se bori. V torek proti Srbiji (2:2) ni bilo sreče, ampak srečo je treba izzvati in danes smo jo, ker smo šli na glavo. Morali smo biti čvrsti, tako dvigneš občinstvo na noge. Ko vidiš, da so ljudje veseli vsakega najmanjšega truda, te to res ponese in v drugem polčasu smo Italijane nadigrali v vseh segmentih igre," je povedal Alen Fetić.

Druga zmaga nad Italijo na EP-jih

"Vedeli smo, da imajo odlične prekinitve, tako kote kot avte. Na to smo se morali zelo dobro pripraviti, dobro smo jih preučili," je enega izmed ključnih receptov za uspeh poudaril Osredkar. Dobro so ustavili tudi Alexa Merlima. "Jasno nam je bilo, od kod preti največja nevarnost. Selektor je določil dva, tri igralce, da stopimo bližje k njemu. S Fortinom, ki je naknadno prišel v reprezentanco, igrata skupaj v klubu in sta zelo uigrana. Morali smo biti pozorni in mislim, da smo dobro opravili nalogo."

Rodolfo Fortino se je šele v petek pridružil ekipi, potem ko se je na tekmi proti Srbiji poškodoval kapetan Gabriel Lima, ki je bil najboljši igralec evropskega prvenstva pred štirimi leti v Antwerpnu. Tam je Slovenija prav tako premagala Italijo (3:2) in igrala v četrtfinalu.

Dobovičnik v šali: Če smo že tu, gremo do konca

Selektor Andrej Dobovičnik si je lahko oddahnil. Večji del tekme je živčno hodil gor in dol ob slovenski klopi, a se po 40 minutah naporne bitke s svojimi fanti le veselil izpolnitve osnovnega cilja, ki so si ga postavili pred začetkom prvenstva: "Ne bi rekel, da smo na začetku tekme odigrali slabše. Italijani so začeli odločno, imeli so več menjav, to smo pričakovali. Vedeli smo, da bomo morali imeti tudi kanček sreče, da se bomo obranili in odigrali kakovostno. Ni bilo veliko priložnosti in taktičnih zamisli, da nam to uspe. Zamisel, da napademo prvo četvorko na njihovi polovici, je bila precej tvegana in hrabra. Gledalci so nas dodatno motivirali in fantje so zdržali. Z borbenostjo in srcem so nadoknadili tisto, s čimer se ponašajo Italijani – kakovostne treninge, igranje v vrhunskih klubih in pomoč Brazilcev. Jasno je bilo, da če ne bodo šli 100-odstotno v tekmo, nimamo niti osnovnih možnosti. Ker je to domače prvenstvo, se tega uspeha še toliko bolj veselimo."

V ponedeljek Slovence v četrtfinalu čaka evropski in svetovni podprvak Rusija, ki je v Ljubljani do zdaj še brez zmage. Proti Poljski in Kazahstanu je remizirala z 1:1 ter zasedla drugo mesto v skupini B. "Če smo že tu, gremo do konca," se je ob vprašanju o naslednjem tekmecu najprej pošalil Dobovičnik. Nato pa je v resnejšem tonu nadaljeval: "Ne preseneča me preveč, da je Rusija do zdaj dvakrat igrala samo neodločeno. Proti Kazahstanu se niso naprezali, saj ni bilo potrebe, igral ni tudi eden njihovih najboljših igralcev Robinho. Četrtfinale bodo pričakali bolj spočiti kot mi, rezerve so pri njih veliko večje kot pri nas in lažje bodo stopnjevali formo. Mi moramo ohladiti glave in se v dveh dneh pripraviti na nov izziv. Težko bo zadržati agresivnost s te tekme in najbrž bom moral še več menjati. Zelo bomo pogrešali tudi Roka Mordeja, ki bo manjkal zaradi kartonov."

Tretji zaporedni neuspeh azzurrov

Italija, pred štirimi leti evropski prvak, je v 11. nastopu na Euru prvič končala tekmovanje že po skupinskem delu. "Čestitke Sloveniji. Začeli smo dobro in povedli ter imeli nato tudi več priložnosti za podvojitev prednosti, a jih nismo izkoristili. Potem smo bili kar malce negotovi, Slovenija je izenačila, zadnji gol pa smo dobili, ker smo želeli zadeti še enkrat, a naredili napako in izgubili. Če bi zgodaj dosegli drugi zadetek, bi se verjetno vse drugače odvijalo. Ničesar ne obžalujemo, a seveda smo žalostni, ker spet nismo zmagali na tekmi, na kateri je šlo za biti ali ne biti. To nam v zadnjem času nikakor ne uspe. Po zmagi na EP-ju 2014 smo poskušali počasi zamenjati ekipo, a imamo pri tem očitno težave," je razmišljal selektor Roberto Menichelli. Zanj in njegove varovance se že tretje veliko tekmovanje zapored ni razpletlo po željah. Na EP-ju pred dvema letoma v Srbiji jih je v četrtfinalu ustavil Kazahstan, na SP-ju v Kolumbiji pa v osmini finala Egipt.

"Glede intenzivnosti in odločnosti v drugem polčasu nismo bili na ravni tekmecev. To je težko razumeti. Nismo bili več gotovi, nismo ustvarjali pritiska, popustili smo tudi psihološko. Slovenija je morala napasti in zadeti, mi pa bi morali postaviti zid in tekmo pripeljati do konca," je še dodal Menichelli in nekaj besed spregovoril tudi o manjšem incidentu navijačev, ki so se razburili ob enem izmed prekrškov Italijanov: "Vzdušje je bilo vroče. S tribune je priletelo marsikaj - kovanci, vžigalniki ... Tega se ne počne."

Rusi trikrat zapored v finalu

V ponedeljek ob 21.00 bo v Stožicah nov spektakel. Slovenci bodo težko ustavili Ruse, ki so na zadnjih treh prvenstvih vselej izgubili v finalu, toda ne predajajo se vnaprej. "Nismo še rekli zadnje besede. Če igramo tako, kot smo danes, smo lahko nevarni za vsakogar in nobena ekipa proti nam ni favorit," je optimist Osredkar.

