Green Bay po napeti končnici Dallas zavil v črno

Patriotsi šestič zapored v konferenčnem finalu AFC-ja

16. januar 2017 ob 07:38

Arlington/Foxborough - MMC RTV SLO

Green Bay Packersi so se v Ligi NFL uvrstili v finale konference NFC, potem ko so v izjemno napeti tekmi v Arlingtonu ugnali Dallas Cowboyse s 34:31.

Gostje iz Green Bayja so bili v prvem polčasu izrazito boljši nasprotnik, na odmor so odšli s prednostjo osmih točk (13:21), na začetku tretje četrtine so prednost z zadetkom Jareda Cooka še povišali (13:28) in kazalo je, da se jim obeta rutinirana zmaga. A gostitelji niso vrgli puške v koruzo.

Ob izteku tretje četrtine je domači podajalec Dak Prescott podal za zadetek Deza Bryanta, 4 minute in 8 sekund pred koncem rednega dela srečanja je ista naveza poskrbela za znižanje zaostanka na -2 (26:28). Prescott je nato uspešno zaključil akcijo za dve točki in na veliko navdušenje domačih navijačev poravnal izid na 28:28.

Sledila je infarktna končnica, v kateri je v polnem sijaju zablestel Mason Crosby, ki je zadel dva prosta strela, oba daljša od 50 jardov, drugega ob izteku igralnega časa pri izidu 31:31 za končno zmago in konferenčni finale. Cowboysi, ki so nazadnje Super Bowl osvojili davnega leta 1995 s Troyjem Aikmanom, bodo morali na morebitni novi nastop v finalu Lige NFL počakati vsaj še leto dni.

Rodgers: Neverjetno, kakšna tekma!

Packersi se bodo v konferencčnem finalu NFC-ja v Georgia Domu za pravico do nastopa v letošnjem 51. Super Bowlu udarili z Atlanta Falconsi, ki so brez večjih težav s 36:20 premagali Seattle Seahawkse. "Neverjetno, kakšna tekma! To zmago bomo zdaj proslavili, nato pa svoje misli že usmerili na Atlanto. Zaenkrat bomo samo uživali," je bil po tekmi navdušen Green Bayjev podajalec Aaron Rodgers, ki je podal podal za 356 jardov in dva zadetka - njegovo statistiko kazi le prestrežena podaja.

AFC: za naslov New England ...

Za naslov prvaka v konferenci AFC se bosta na stadionu Gillette v Foxboroughu udarila New England Patriots in Pittsburgh Steelers. Patriotsi, ki so jih številni poznavalci pred začetkom letošnje končnice že uvrstili v Super Bowl, so pričakovano opravili s Houston Texansi (34:16), čeprav tokrat prvi zvezdnik ekipe, podajalec Tom Brady, ni blestel. Resda je podal za 287 jardov in dva zadetka, a vrgel je tudi prestreženi podaji, kar je za 38-letnega veterana s štirimi šampionskimi prstani prava redkost. Prvo ime srečanja je bil tekač Patriotsev Dion Lewis, ki je ujel 13 jardov dolgo podajo za zadetek, po začetnem udarcu je odtekel 98 jardov in žogo vrnil v končno cono, še en zadetek je dosegel po tleh. To bo za Patriotse že šesti zaporedni nastop v konferenčnem finalu AFC-ja, s čimer so postavili novi rekord v Ligi NFL.

... in Pittsburgh

A za nastop v Super Bowlu bodo morali premagati Pittsburgh Steelerse, ki so z 18:16 slavili na Arrowheadu v Kansasu. Junak Steelersov je bil Chris Boswell, ki je zadel vseh šest prostih strelov - najdaljši je bil dolg 45 jardov -, to pa je bilo tudi dovolj za zmago. Chiefsi so sicer slabe tri minute pred koncem rednega dela srečanja uspešno zaključili akcijo za dve točki, ki je prinesla izenačenje (18:18), a so sodniki vse skupaj preklicali zaradi prekrška (zadrževanje) Erica Fisherja. Iz ponovljenega poskusa ni bilo kruha, Pittsburghov podajalec Ben Roethlisberger je nato storil dovolj, da je tekmo mirno pripeljal do konca, svoje soigralce pa do klasičnega obračuna s 'Patsi'.

Liga NFL, konferenca AFC, polfinale:

NEW ENGLAND (1) - Houston (4)

34:16 (14:3, 3:10, 7:0, 10:3)

Kansas City (2) - PITTSBURGH (3)

16:18 (7:6, 0:6, 3:3, 6:3)

Finale, ponedeljek, 23. januarja, ob 00.40:

NEW ENGLAND (1) - PITTSBURGH (3)

Konferenca NFC, polfinale:

Dallas (1) - GREEN BAY (4)

31:34 (3:7, 10:14, 0:7, 18:6)

ATLANTA (2) - Seattle (3)

36:20 (0:7, 19:3, 7:3, 10:7)

Finale, nedelja ob 21.05:

ATLANTA (2) - GREEN BAY (4)

M. L.