Savšek se je že veselil brona, na koncu ostal praznih rok

Slovenci zadnji dan brez osvojene medalje

4. junij 2017 ob 11:31,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski kanuist Benjamin Savšek je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu že proslavljal medaljo, a je na koncu ostal praznih rok.

Sodniki so namreč v videoanalizi videli dotik osmih vrat, zato so Savšku prisodili dve kazenski sekundi in tako je zdrsnil s tretjega na četrto mesto.

"Danes je potekala huda borba, moram se zahvaliti publiki, ki me je spodbujala celo progo, da sem zdržal, da sem osvojil vsaj tretje mesto. Bilo je napeto, izšlo se mi je, da sem ujel stopničke," je za TV Slovenija pred končno odločitvijo sodnikov povedal Savšek.

Jernej Abramič, vodja programa vrhunskega športa pri KZS, je za TV Slovenija pojasnil odločitev: "Videosodniki, ki dodatno pregledujejo, so ugotovili, da je na osmih vratih napravil en zelo rahel dotik, ki ga sploh nihče od nas ni videl, a na videu je bil viden, tako da je Beni končal na četrtem mestu."

Zmagal je branilec naslova Slovak Alexander Slafkovsky pred Švicarjem Thomasom Koechlinom. Anže Berčič je bil deveti, Luka Božič pa deseti.

Terčeljeva in Kragljeva brez medalj

Prve so se v boj podala kajakašice. Kljub dotiku je zmagala Avstrijka Corinna Kuhnle pred Italijanko Stefanie Horn, ki je imela 1,01 sekunde zaostanka, in Francozinjo Marie-Zelio Lafont, ki je ob dotiku zaostala 1,57 sekunde.

Tudi slovenski kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj sta v Tacnu ostali brez stopničk v posamični konkurenci.

Terčeljeva, zasedla je 7. mesto, je z enim dotikom za zmagovalko zaostala 8,19 sekunde. Branilka lanskega srebra Kragljeva, ki jo je sredi proge enkrat prenizko odneslo, je z zaostankom 9,18 sekunde pristala na 8. mestu. Ajda Novak je izpadla v polfinalu z 20. časom.

Končni izkupiček: Zlato in srebro

Slovenija zadnji dan tako ni uspela priti do novih medalj, čeprav so imeli kar nekaj adutov. Edini slovenski medalji na EP v Tacnu tako ostajata zlata medalja kajakašic Urše Kragelj, Eve Terčelj in Ajde Novak (prva slovenska ženska ekipna kolajna na evropskih prvenstvih!) ter srebrna medalja kanuistov Benjamina Savška, Luke Božiča in Anžeta Berčiča.

KAJAK KANU

EVROPSKO PRVENSTVO

Tacen, nedeljski finali:

C-1 (M): 1. A. SLAFKOVSKY SLK 88,92 2. T. KOECHLIN ŠVI +2,71 3. M. MARTIKAN SLK 4,90 4. B. SAVŠEK SLO 5,94 ... 9. A. BERČIČ SLO 10,99 10. L. BOŽIČ SLO 55,09



K-1 (Ž): 1. C. KUHNLE AVS 95,73 2. S. HORN ITA +1,01 3. M. Z. LAFONT FRA 1,57 .. 7. E. TERČELJ SLO 8,19 8. U. KRAGELJ SLO 9,18

T. O.