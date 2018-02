Slovenija se ne ozira na slabo statistiko z Rusi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Izbranci Andreja Dobovičnika so na prvenstvu v Stožicah dvakrat igrali pred polno dvorano oziroma pred več kot 10.000 gledalci. Najprej so v uvodni tekmi igrali neodločeno 2:2 s Srbijo, sinoči pa so na navdušenje ljubiteljev tega športa v Sloveniji premagali Italijo. Za razliko od leta 2014, ko so Italijane Slovenci premagali v prvi tekmi, pozneje pa so "azzurri" postali evropski prvaki, je tokrat italijanski poraz pomenil slovo od Ljubljane in prvenstva. Foto: BoBo VIDEO Zmaga Slovenije pred več... Sorodne novice Foto: Ko sta borbenost in srce pomembnejša od igre v vrhunskih klubih Slovenija z zmago nad Italijo v četrtfinale Dodaj v

4. februar 2018 ob 16:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska futsalska reprezentanca je na domačem EP-ju že izpolnila cilj, a želi narediti še korak naprej in v ponedeljek premagati evropske in svetovne podprvake Ruse.

Slovenija si je s sobotno zmago nad Italijo (2:1) zagotovila nastop v četrtfinalu evropskega prvenstva in s tem izenačila svoj največji uspeh na prvenstvih stare celine. V ponedeljek ob 21. uri jo v boju za polfinale čaka favorizirana Rusija, ki je na devetih dozdajšnjih medsebojnih tekmah kar osemkrat zmagala, enkrat pa se je končalo z remijem. Nazadnje sta se ekipi srečali leta 2012, ko so Slovenci v Velenju in Litiji izgubili z 1:2 oziroma 1:3. Na evropskih prvenstvih sta se ekipi nazadnje merili leta 2010 na Madžarskem, ko so Rusi zmagali s 5:1.



Rusija ima v svojih vrstah ob kakovostnih ruskih igralcih tudi bogat brazilski pridih v obliki izkušenih Ederja Lime, Robinha in Romula. A v slovenskem taboru se ne ozirajo na zgodovino in na noč tekmeca, zavedajo se, kako vroče bo spet v Stožicah: "Zdaj, ko smo začeli, ne bomo kar končali. Zdaj gremo do konca," je po tekmi z Italijo v šaljivem tonu povedal Dobovičnik in resneje nadaljeval: "Že pred prvenstvom smo vedeli, da če napredujemo iz skupine, potem naletimo na nekoga še močnejšega."

Podobno razmišlja tudi Igor Osredkar, ki je proti Italiji (2:1) zadel dvakrat: "Nismo še rekli zadnje besede. Če igramo tako, kot smo danes, smo lahko nevarni za vsakogar in nobena ekipa proti nam ni favorit," je optimist Osredkar.

Rusi imajo več rezerv kot Slovenci

Rusija na dveh tekmah na tem EP-ju proti Poljski (1:1) in Kazahstanu (1:1) ni navdušila. A to za Dobovičnika ni presenetljivo. "Dva remija Rusije nista presenečenje. Lažje pa bodo oni stopnjevali formo kot mi. V ruski ekipi so rezerve veliko večje kot v naši. Za nas pa je najbolj pomembno, da ohladimo glave, kar je težko po takšnem uspehu. V dveh dneh se moramo pripraviti. Težko bo zadržati agresivnost s prvih tekem, mogoče bo treba res več rotirati," pravi Dobovičnik.

Rusi v šestih finalih le enkrat zmagali

Ruski selektor Sergej Skorovič do zdaj z igro svojih izbrancev ni bil najbolj zadovoljen, posebej ga je motila realizacija in igra ob prekinitvah. Tako tudi njega čaka nekaj dela, da ekipo pripravi za nov pohod proti vrhu evropskega futsala. Ne nazadnje je Rusija igrala kar v šestih finalih evropskih prvenstev, tudi na zadnjih treh, zmagala pa "le" leta 1999.

Kdo še v četrtfinale?

Na EP-ju v Ljubljani je poleg para Slovenija - Rusija znan še en četrtfinalni obračun, to bo Srbija - Kazahstan. V skupinah C in D bodo odločitve padle danes. V skupini C bosta Portugalska in Ukrajina igrali le za prvo mesto v skupini, saj je Romunija že izpadla, v skupini D pa je v četrtfinalu že Azerbajdžan, za mesto med osmerico najboljših pa se potegujejo še branilci naslova Španci. Francozi so s porazom in neodločenim izidom zelo verjetno že končali prvenstvo.

T. O., foto: Žiga Živulović jr./BoBo