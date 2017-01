Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na prireditev Športna zima bo 21. januarja prišel tudi nekdanji smučarski skakalec Franci Petek, leta 1991 svetovni prvak v Predazzu. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na skakalnico sredi Ljubljane s podporo Francija Petka

Prireditev Športna zima 21. januarja od 10.00 do 13.00

12. januar 2017 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Športna zveza Ljubljana vabi v soboto, 21. januarja, v okviru svetovnega dneva snega na Stritarjevo ulico, kjer bo v sodelovanju s Smučarsko zvezo predstavila vse zimske športe.

Na prireditev Športna zima bo prišel tudi Franci Petek s svojo skakalnico Mini Planica, predstavilo se bo okoli dvajset ljubljanskih ponudnikov zimskih športnih programov, tam bodo tudi prireditelji svetovnega pokala v Planici, Kranjski Gori, na Rogli in Ljubnem ob Savinji.

Posebna kotička bosta namenjena promociji telesne dejavnosti manj aktivnih (v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto) in promociji čistega športa (v sodelovanju s Sloado).



Prireditev na Stritarjevi ulici (med Prešernovim trgom in Magistratom) se bo začela ob 10. uri in bo trajala do 13.00.

T. O.