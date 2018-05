Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Rdeči dvorani se znova obeta ogorčen boj. Jan Grebenc je konec avgusta lani takole skušal prodreti mimo Kristjana Bećirija, ki pa tokrat zaradi izključitve v Kopru ne bo igral. Desno Žiga Mlakar. Foto: BoBo Sorodne novice Makuc rešil Celjane pred porazom v Kopru Dodaj v

Velenjčani bodo (spet) poskusili prekiniti celjski urok

Pivovarji dobili oba letošnja obračuna

8. maj 2018 ob 21:30

Celje/Velenje - MMC RTV SLO

Sreda prinaša tretji veliki slovenski rokometni derbi v letošnji sezoni. Gorenje v Rdeči dvorani gosti Celje Pivovarno Laško. Velenjčani Celjanov niso premagali že od 4. decembra 2013.

Takrat so "ose" pod vodstvom Ivana Vajdla v Zlatorogu slavile s 30:29, nato pa so sledila več kot štiri "sušna" leta. Moštvi sta se v letošnji sezoni pomerili dvakrat v Ligi Seha. Konec avgusta so bili pivovarji boljši s 25:22, sredi decembra pa z 31:27.

Takrat je Gorenje še vodil Željko Babić, ki pa na velenjski klopi ni dosegel pričakovanih uspehov, zato ga je aprila zamenjal Klemen Luzar, ki je Velenjčane popeljal do zmage nad Koprom in Krko.

Luzar: Verjamem, da nam bo uspelo že v sredo

"Po zadnjih dveh tekmah se nam je nekoliko povrnila samozavest in zaupanje v lastne sposobnosti. Sedaj nas čaka tekma s Celjani, ki so zahtevni tekmeci. Zgodovina dvobojev nam ne govori v prid, po drugi strani pa ravno to medsebojne tekme dela še bolj zanimive. S fanti bomo naredili vse, da prebijemo oviro in končno pridemo do zmage. Slej ali prej se to mora zgoditi, sam verjamem, da nam bo to uspelo že v sredo," je optimističen Luzar.

Celjani bi bili z zmago že zelo blizu novemu naslovu prvaka, saj bi tri kroge pred koncem prvim zasledovalcem Ribničanom pobegnili na štiri točke prednosti, "osam" pa na osem. A pivovarji se z matematiko še ne ukvarjajo.

Lesjak: Nismo še prikazali igre, ki bi nas zadovoljila

"Nikdar ne želimo kalkulirati. Liga je zelo odprta, mi bi ob morebitnih neuspehih lahko končali dosti nižje, kot smo trenutno, tega pa si seveda ne želimo. Z zmago bomo naredili korak bližje k tistemu, kar smo si zadali kot cilj, to pa je ubranitev državnega naslova. Vendar to ne bo lahko, čaka nas vroča, dobra tekma, kot so vselej naši medsebojni dvoboji. Po menjavi trenerja so močno dvignili svojo igro, igrati so začeli nekako bolj preprost rokomet, ki je prinesel rezultate, vidi se, da so igralci začeli znova kazati kvalitete, ki jih nedvomno že ves čas imajo. Mi na drugi strani smo prepričani, da v domačem prvenstvu še nismo prikazali igre, ki bi nas povsem zadovoljila. Izgubili smo točko v Kopru in smo sedaj polni motivacije, da se predstavimo v najboljši luči in kot ekipa odigramo vrhunsko tekmo skozi vseh šestdeset minut in verjamem, da nam bo to prineslo tisto, česar si vsi najbolj želimo," pred večnim derbijem pravi vratar Urban Lesjak.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA, Liga za prvaka



Preložena tekma, sreda ob 18.30:

GORENJE - CELJE PL



8. krog, sobota ob 19.00:

CELJE PL - RIKO RIBNICA

KRKA - KOPER 2013

Nedelja ob 19.00:

GORENJE - URBANSCAPE LOKA

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 6 4 2 0 41 RIKO RIBNICA 7 3 2 2 39 GORENJE VELENJE 6 2 0 4 35 KOPER 2013 7 3 2 2 31 URBANSCAPE LOKA 7 3 0 4 27 KRKA 7 3 0 4 27



Liga za obstanek, 8. krog:



Petek ob 18.30:

GROSIST SLOVAN - TRIMO TREBNJE

Ob 20.00:

JERUZALEM ORMOŽ - MARIBOR BRANIK

Sobota ob 19.00:

HERZ ŠMARTNO - DOBOVA

Lestvica za obstanek: MARIBOR BRANIK 7 4 1 2 27 JERUZALEM ORMOŽ 7 2 2 3 25 TRIMO TREBNJE 7 3 0 4 24 DOBOVA 7 5 0 2 21 GROSIST SLOVAN 7 3 2 2 16 HERZ ŠMARTNO 7 1 1 5 11

A. V.