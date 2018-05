Makuc rešil Celjane pred porazom v Kopru

Vlah in Bećiri zaradi obračunavanja izključena

4. maj 2018 ob 22:26

Koper - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Kopra 2013 in Celja Pivovarne Laško so se v derbiju 7. kroga končnice državnega prvenstva razšli z remijem (27:27). Celjanom je točko z golom dve sekundi pred koncem priboril mladi Domen Makuc.

17-letni Makuc je izenačujoči zadetek dosegel s silovitim strelom z devetih metrov, ko je žogo poslal v desni zgornji kot vrat Thomasa Postogne (10 obramb). Makuc je pred tem podoben zadetek zabil tudi ob koncu prvega polčasa, ki so ga pivovarji dobili s 13:12.

Vlah in Bećiri zakuhala incident

Izenačeno srečanje je v 46. minuti "začinil" obračun med Aleksom Vlahom in Kristjanom Bećirijem, po katerem sta oba dobila rdeča kartona. Kratek stik je nastal, ko sta po dvoboju na črti Vlah in Bećiri padla na tla, Bećiri je pri tem izgubil živce in udaril Vlaha. To je sprožilo vsesplošno prerivanje igralcev obeh moštev. Strasti so se pomirile šele po nekaj minutah.

Deset golov Bratkoviča

V napeti končnici je najboljši strelec tekme Adam Bratkovič (10 golov) z dvema zaporednima goloma Koprčane popeljal v vodstvo s 27:26. Domači so imeli nato v zadnji minuti še napad za zmago, a ga niso izkoristili. Na drugi strani je Makuc, ki je v Celje prišel s primorskega kluba Jadran Hrpelje-Kozina, prevzel odgovornost in s svojim drugim golom na tekmi preprečil prvi poraz pivovarjev v državnem prvenstvu.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA

Liga za prvaka, 7. krog

KOPER 2013 - CELJE PL 27:27 (12:13)

Koper 2013: Magdalenič, Grzentič, Vlah 5, Krečič 3, Poklar, Postogna, Moljk, Rapotec 4, Smolnik 2, Sokolič, Guček, Marić, Sever, Planinc 1 (1), Stopar 2, Bratkovič 10 (3).

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Vujović, Jurečič, Malus 5, Razgor 3, Suholežnik, Marguč 5 (1), Grošelj 1, Panjtar, Slišković 1, Makuc 2, Anić 3, Dujšebajev 2, Mačkovšek 5, Mlakar, Bećiri.

Sedemmetrovke: 4/6; 1/1

Izključitve: 10 min; 8 min





Sobota ob 19.00:

GORENJE - KRKA

RIKO RIBNICA - URBANSCAPE LOKA

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 6 4 2 0 41 RIKO RIBNICA 6 2 2 2 37 GORENJE VELENJE 5 1 0 4 33 KOPER 2013 7 3 2 2 31 KRKA 6 3 0 3 27 URBANSCAPE LOKA 6 2 0 4 27

Liga za obstanek, 7. krog:

MARIBOR BRANIK - GROSIST SLOVAN

35:28 (18:12)

Bogadi 10, Sok 8; T. Marušič 8.



TRIMO TREBNJE - HERZ ŠMARTNO

33:30 (17:14)

Sobota ob 19.00:

DOBOVA - JERUZALEM ORMOŽ

Lestvica za obstanek: MARIBOR BRANIK 7 4 1 2 27 JERUZALEM ORMOŽ 6 2 2 2 25 TRIMO TREBNJE 7 3 0 4 24 DOBOVA 6 4 0 2 19 GROSIST SLOVAN 7 3 2 2 16 HERZ ŠMARTNO 7 1 1 5 11

A. V.