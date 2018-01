Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Norvežani so v Poreču tesno izgubili s Francijo in ugnali Belorusijo ter Avstrijo. Foto: EPA

Drugi del EP-ja: Srbija - Norveška

Zvečer Hrvaška - Belorusija

18. januar 2018 ob 18:07

Zagreb - MMC RTV SLO

V Zagrebu se začenja drugi del evropskega prvenstva v rokometu, ki ga odpirata Srbija in Hrvaška. Zvečer sledi še dvoboj Hrvaške in Belorusije.

Neposredni prenos tekme Srbija – Norveška lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Srbi so se za las prebili v nadaljevanje prvenstva, drugi del pa začenjajo brez točk. V boljšem položaju so Norvežani, ki so iz Poreča prinesli dve. V večernem dvoboju bo velik favorit Hrvaška, ki je po porazu proti Švedski, iz Splita prišla z dvema točkama, pri Belorusih, ki so igrali v Poreču, pa je ničla. V skupini I sta še Švedska in Francija, ki bosta prvi dvoboj drugega dela odigrali v soboto. Obe imata po štiri točke.

Skupina II začenja v petek, ko se bosta v Varaždinu najprej pomerili Nemčija in Češka, zatem pa še Slovenija in Danska.

SKUPINA I, Zagreb, danes ob 18.15:

SRBIJA - NORVEŠKA -:- (-:-)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



Ob 20.30:

HRVAŠKA - BELORUSIJA

Lestvica: ŠVEDSKA 2 2 0 0 +9 4 FRANCIJA 2 2 0 0 +8 4 HRVAŠKA 2 1 0 1 +6 2 NORVEŠKA 2 1 0 1 +4 2 BELORUSIJA 2 0 0 2 -12 0 SRBIJA 2 0 0 2 -15 0

