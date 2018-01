Marguč in Lesjak: Ostajata še dve tekmi. Gremo na zmago.

Slovenija s Španci šele v torek ob 18.15

20. januar 2018 ob 07:36

Varaždin - MMC RTV SLO

"Nismo slabo začeli tekme. Mogoče so nam preveč golov zabili s kril. Že v prvem polčasu desno krilo sedem, poleg tega je še dvakrat zgrešil," je analizo poraza z Danci začel slovenski rokometni reprezentant Gašper Marguč.

"Imajo hitro žogo v napadu in jo pred prekrškom spustijo naprej, kar delajo zelo dobro. Mi smo poskušali to reševati. Včasih nam je to uspelo, včasih ne, a na žalost so bili tokrat boljši. Borili smo se tudi zaradi navijačev, ki so prišli v velikem številu. Smo zelo veseli podpore, a tokrat ni šlo. Ostajata nam še dve tekmi. Obe gremo na zmago," napoveduje Marguč.

Lesjak: Dolgo časa smo bili skupaj

Podobno razmišlja tudi Urban Lesjak: "Če nam je proti Nemcem uspelo zajeziti njihove prehode v protinapad, nam tokrat ni uspelo, Mislim, da smo dobili več kot pol golov iz njihovega podaljšanega polprotinapada. Preveč lahkih golov smo dobili. Dobro je, da se nismo predali že pred tekmo, tako kot se je to zgodilo nazadnje (na olimpijskih igrah, op.a.). Bili smo dolgo časa skupaj, a ko smo naredili dve, tri napake, so se odlepili in nas niso več spustili zraven. Preostaneta nam še dve tekmi. Nikakor se ne bo težko motivirati. Igramo na evropskem prvenstvu. Zastopamo barve Slovenije. Dolžni smo sami sebi in pa ljudem, ki nas podpirajo, da odigramo še dve tekmi na polno in želimo za konec prvenstva še dve zmagi," pa je zatrdil vratar Urban Lesjak.

Žabič: Glave gor in gremo naprej

"Ne morem mimo občutka, da bi lahko iztržili več. Bili smo zraven, a potem se je pripetila ena napaka, ki nas je oddaljila. Ekipa kot je Danska vsako napako izkoristi. Glave gor, treba je to čimprej pozabiti. Čez tri dni nas čaka nova ekipa in glave gor. Moramo se zbrati in zbistriti glave. Gremo naprej," je odločen Igor Žabič.

Slovenija bo naslednjo tekmo odigrala šele v torek ob 18.15 proti Španiji, dan pozneje pa jo ob 16.00 čaka še obračun s Čehi. Možnosti za polfinale so zelo majhne, a upanje umira zadnje.

