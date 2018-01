Zakaj sistem treh dni "počitka", nato pa dve tekmi v 22 urah?

Slovenija v torek ob 18.15 s Španijo, v sredo ob 16.00 s Češko

22. januar 2018 ob 07:40

Varaždin - MMC RTV SLO

"Prvič doživljam, da imam na velikem tekmovanju tri dni prosto. Ne vem, kaj bom počel s svojimi varovanci," je v petek po porazu z Danci malo za šalo, malo za res razmišljal selekor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Varaždinu v petek zvečer odigrala tekmo z Dansko, naslednjo proti Španiji pa bo "šele" v torek ob 18.15. V sredo ob 16.00 sledi še tekma s Češko. Torej ima Slovenija oziroma je imela tri dni prosto, nato pa sledita dve tekmi v 22 urah.

Prekrivati se mora čim manj tekem

Zakaj torej takšen sistem tekmovanja? Direktor slovenske reprezentance Uroš Mohorič pojasnjuje. "Najprej je sistem tekmovaja narejen tako, da morata drugi del obe skupini zaključiti istočasno, tako da imajo ekipe enake pogoje za polfinale in pa za tekmo za 5. mesto. Organizator se je najprej prilagajal televizijam, to pomeni, da se čim manj tekem prekriva. To pomeni, da sta že v prvem delu dve skupini igrali en dan, dve drugi. Ravno tako je zdaj v drugem delu, ko se zagrebška in varaždinska terminsko ne pokrivata razen zadnji dan," pravi Mohorič.

Zadnji krog mora biti odigran na isti dan

In nadaljuje: "Če se pa znotraj skupine orientiramo, je pa tako, da prvo in drugo tekmo nihče ne igra v dveh dneh zaporedoma. Pri tretji tekmi pa je pogoj, da vsi igrajo istočasno, to je na isti dan, zato se nižjerangiranim v prvem delu zgodi, da igrajo dve tekmi zaporedoma," je pojasnil Mohorič.

Dve tekmi v dveh dneh bodo tako odigrali Slovenci, Španci, Makedonci in Čehi, ki so v najslabšem položaju, saj bo med njihovo torkovo tekmo z Makedonijo in sredinim obračunom s Slovenijo minilo le 18 ur.

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1