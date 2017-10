Evropski prvak pretrd oreh za Celjane

Gorenje v nedeljo z Vojvodino

21. oktober 2017 ob 18:47,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 19:35

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so morali v 6. krogu Lige Seha priznati premoč evropskemu prvaku Vardarju, ki je v Zlatorogu slavil z 31:28.

Celjani so dobro odprli tekmo in po desetih minutah vodili s 6:4. A Vardar je v nadaljevanju prevzel pobudo. Po izenačenju na 8:8, si je do polčasa priigral prednost 16:13. V vratih Vardarja se je izkazal Strahinja Milić, ki je ustavil kar nekaj strelov domačih. Najučinkovitejši strelec gostov je bil krilni igralec Danil Šiškarev, ki je dosegel šest golov. Pri Celjanih Žiga Mlakar štiri.

Pivovarjem ni uspelo ujeti Vardarja

V drugem polčasu je Vardar uspešno branil razliko treh do štirih golov. V 45. minuti je Tilen Kodrin zabil za 22:24, malo kasneje pa je Igor Anić Celjane približal le na gol zaostanka (23:24), tako da je gostujoči trener vzel minuto odmora. Po njej je Aljaž Pajntar sijajno ubranil "zicer" Igorju Karačiću. Kljub zelo dobri predstavi Pajntarja, ki je v drugem polčasu zamenjal Urbana Lesjaka, pivovarjem ni uspelo izenačiti. Pri 28:30 je Matic Suholežnik stresel vratnico, na drugi strani pa je Karačić razblinil vse dvome o zmagovalcu.

V domači ekipi so bili strelsko najbolj učinkoviti Branko Vujović, Tilen Kodrin, Igor Anić in Mlakar, vsi so dosegli po pet zadetkov. Pivovarji so sredi drugega polčasa ostali brez Luke Mitrovića, ki je v bolečinah in s pomočjo fizioterapevtov zapustil celjski parket. Kakšna je poškodba, še ni znano.

Drugi slovenski predstavnik Gorenje bo v nedeljo gostil Vojvodino.

LIGA SEHA



6. KROG

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - VARDAR

28:31 (13:16)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Dobaj, Vujović 5, Jurečič 2, Malus 1, Razgor, Suholežnik, Marguč, Žabič, Mitrović 1, Kodrin 5, Makuc, Anić 5, Dušebajev 4, Mlakar 5.

Vardar Skopje: Šterbik, Milić, Gjorgjeski, Nedanovski 1, Popovski, Krištopans 2, Karačič 3, Abutović 1, Canellas 1, Cindrić 4, Čupić 3 (3), Dibirov 6, Šiškarov 6, Borozan 2, Vojvodić, Marsenić 2.

Sedemmetrovke: 0/3; 3/4

Izključitve: 6 min; 2 min





Nedelja ob 17.00:

GORENJE VELENJE - VOJVODINA



TATRAN PREŠOV - DINAMO PANČEVO

36:24 (16:13)



MEŠKOV BREST - NEXE

35:23 (14:13)



METALURG - ZAGREB

26:32 (12:13)

Lestvica: VARDAR 6 6 0 0 18 MEŠKOV BREST 6 4 0 2 12 TATRAN PREŠOV 6 4 0 2 12 ZAGREB 6 3 1 2 10 ------------------------------------ CELJE PIVOVARNA LAŠKO 6 3 1 2 10 GORENJE VELENJE 5 2 1 2 7 METALURG 6 2 0 4 6 NEXE 6 1 1 4 4 VOJVODINA 5 1 0 4 3 DINAMO PANČEVO 6 1 0 5 3

A. V.