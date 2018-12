Ana Gros je biila s petimi zadetki spet najboljša slovenska strelka, vendar je prvi zadetek dosegla šele po 25 minutah, ko je bila slovenska barka skorajda že potopljena. Foto: www.alesfevzer.com Rokometašica Metza Grace Zaadi (6 golov) je bila najboljša igralka tekme. Foto: EPA VIDEO Prvi gol Slovenk šele v 1... Dodaj v

Favorizirane Francozinje so se znesle nad Slovenkami

Ana Gros prvi zadetek dosegla šele po 25 minutah

2. december 2018 ob 15:03,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 16:26

Nancy - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je bila na EP-ju na tekmi s Francozinjami nemočna. Gostiteljice turnirja so zmagale s 30:21.

Svetovne prvakinje, ki si po spodrsljaju z Rusijo niso smele privoščiti nove napake, so pred 6.000 gledalci v razprodani dvorani v Nancyju silovito začele in po dobrih desetih minutah povedle s 5:0. Slovenke se v napadu niso znašle proti agresivni obrambi, posledica so bile številne izgubljene žoge in prvi zadetek šele ob koncu 13. minute (Teja Ferfolja).

Ana Gros, ki je ob slovenskem podvigu na lanskem SP-ju (prav na današnji dan pred enim letom so Slovenke Francozinje premagala s 24:23) dosegla devet golov, je imela okrog sebe pogosto dve igralki in je prvič zadela šele po 25 minutah, ko je znižala slovenski zaostanek na 12:6. Ob polčasu je bilo 8:17, Grace Zaadi (na koncu izbrana tudi za igralko tekme) je bila s petimi goli prva strelka.

V drugem polčasu prve favoritinje letošnjega EP-ja niso bile več tako zelo motivirane, vseeno pa v nobenem trenutku njihova visoka zmaga ni bila ogrožena. Ko skoraj šest minut ni bilo slovenskega gola, so v 53. minuti povedle s 26:15, kar je bila najvišja prednost na tekmi.

"Ne vem, zakaj smo tako nervozno začele tekmo. Nismo imele kaj izgubiti, one pa. Naš napad ni bil na želeni ravni, nismo se držale sistema in Francozinje so zasluženo zmagale," je za TV SLO povedala Tamara Mavsar. Slovenija je po drugem porazu v Nancyju brez točke, za konec predtekmovanja pa jo v torek čaka dvoboj Rusijo.

EP v rokometu, skupina B:

SLOVENIJA - FRANCIJA 21:30 (8:17)

Slovenija: Zec, Vojnović (8 obramb), Gros 5, Krajnc, Žabjek, Stanko 4, Abina, Barič 1, Mavsar 2 (2), Ferfolja 1, Zulić 3, Pišek, Vučko, Krhlikar 1, Beganović 4, Amon.

Francija: Glauser, Leynaud, Coatanea 2, Ayglon, Pineau, N'Gouan 1, Zaadi 6 (1), Houette 3, Niakate 1, Dembele 3, Flippes 3, Kanor 1, Edwige, Foppa 3, Nze Minko 4, Lacrabere 3 (1).

Sedemmetrovke: Slovenija 2/2, Francija 2/3.

Izključitve: Slovenija 4, Francija 4 minute.

6.000 gledalcev.

Danes ob18.00:

RUSIJA - ČRNA GORA

Torek ob 18.00:

SLOVENIJA - RUSIJA

Ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA

Vrstni red: Rusija in Črna gora po 2, Francija in Slovenija 0 točk.

V drugi del se uvrstijo prve tri reprezentance

