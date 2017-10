Foto: Rokometaše merili, tehtali in testirali

Srečanje s Hrvaško v Stožicah v četrtek ob 18.00

24. oktober 2017 ob 14:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši, ki jih v tem tednu čakata dve tekmi s Hrvati, so torkovo dopoldne preživeli na Fakulteti za šport (FŠ), kjer so opravili kar naporna testiranja.

Kot je pojasnil direktor reprezentance Uroš Mohorič, tudi sam diplomant FŠ-ja, je glavni namen testiranj dobiti vpogled v stanje pripravljenosti posameznika in s tem tudi celotne reprezentance. Če bodo testi pri kakšnem izmed igralcev pokazali kakšno večjo "pomanjkljivost", bo dobil dodaten program vadbe, tako da bo na decembrske priprave za evropsko prvenstvo na Hrvaškem prišel kar se da maksimalno pripravljen.

"Testna baterija je primerljiva z drugimi tujimi testnimi baterijami, tako da so rezultati tudi primerljivi s konkurenco. Na celotno uspešnost v igri vpliva ogromno dejavnikov, to so tehnika, taktika, psihologija, kognitivne sposobnosti ... Tukaj merimo zgolj določene motorične sposobnosti, ki so najpomembnejše za igro, in morfološke značilnosti, se pravi telesno sestavo. Konkretno merimo hitrost, moč ramenskega sklepa, moč nog, hitrost in vzdržljivost ter dolgotrajno vzdržljivost," je pojasnil Mohorič.

Kapetan Kavtičnik vesel, da je spet z reprezentanti

Testiranja je opravil tudi kapetan Vid Kavtičnik, ki bo za reprezentanco nastopil prvič po januarski poškodbi kolena. "Glede na to, da še vedno lahko igram na taki ravni, se počutim dobro. Za zdaj še malo iščem igro. So tekme, ki jih odigram dobro, so tekme, ki jih odigram slabše, ampak to je čisto normalno po taki poškodbi. Sem zelo zadovoljen, da sem znova v reprezentanci, da me je selektor poklical. Vesel sem, da sem skupaj s temi reprezentanti, da uživam in da bom znova odigral tekmo z njimi. Čeprav tekmi s Hrvaško nista kvalifikacijski oziroma prvenstveni, sta zelo pomembni. Vemo, da nas čaka januarja evropsko prvenstvo na Hrvaškem, zato bomo poskusili dati vse od sebe, da vidimo, kje smo ta trenutek, in da nekako gradimo in treniramo za naprej," je dejal Kavtičnik.

Zarabec se je hitro prilagodil življenju v Kielu

Med tistimi reprezentanti, ki so pred sezono zamenjali klub, je Miha Zarabec, ki se je iz Celja preselil na sever Nemčije, v sloviti Kiel. "Hitro sem se znašel, tudi sicer se hitro prilagodim na novo okolje. Predvsem pa je pomembno to, da sem se vklopil v ekipo in da sem spoznal taktiko, ki je je kar nekaj. Vzdušje je vrhunsko, tako da sem kar malo presenečen, saj sem pričakoval, da bodo nekateri morda zadržani. Kar se štarta v sezono tiče, zagotovo ni čisto po načrtih (9. mesto v Bundesligi, sedmo v skupini B Lige prvakov, op. a.), a marsikdo se ne zaveda, da je to nemška liga, najmočnejša na svetu. Imaš tekme na dva, tri dni in na vsaki se moraš boriti maksimalno. Mogoče smo res slabo začeli, a se dvigujemo. Nič ni še odločenega," je o novi sredini povedal Zarabec. Pred srečanjem s Hrvaško, prvo bo v četrtek ob 18.00 v Stožicah, pa je napovedal: "Ko se igra proti Hrvaški, je vedno neki dodaten naboj. Vemo, da imajo zdaj spremenjeno reprezentanco, nov sistem. Jaz osebno ne vem, kaj pričakovati od njih. Vemo, kakšen trener je Lino Červar, a ne vem, kakšen sistem bo v reprezentanci zdaj. A nam se tudi ni treba pretirano obremenjevati s tem. Mi imamo svoje načrte, sistem, igro in na tem moramo delati. Nazadnje smo pokazali dober rokomet proti Portugalski in Švici, ampak zdaj je to popolnoma neka druga raven tekme, močnejši nasprotnik. Zdaj se ne gleda ravno rezultat, ampak sta pomembnejši naša igra in pristop."

Cingesar: Tekma s Hrvati dober test, da vidimo, kje smo

Če se je Zarabec preselil v Nemčijo, pa je Darko Cingesar Zagreb zamenjal s francoskim Aixom. "To je velik preskok v mojem življenju, še posebej zato, ker ni bilo načrtovano, da bi že letos šel v Francijo, ampak šele po naslednji sezoni. Vse je bilo zame popolnoma novo, jezik, kultura ... Francozi so mogoče malo bolj ležeren narod, a je sicer v redu urejeno, kar se tiče financ in podobno. Že prvi teden priprav smo šli takoj za en teden v Alpe, na neke vrste team building, da se spoznamo. Ekipa je v redu. Nisem si mislil, da se bomo tako hitro ujeli. Zdaj se nam je priključil še en Slovenec, Jože Baznik, vratar, ki je prej branil v Velenju. Potem je tu drugi vratar Srb, Mišo Đukanović in še dva Egipčana. Pet nas je tako bolj skupaj. Kar se tiče forme, še nisem stoodstoten, ker sem imel malo težav s prepono in ramo. Sem na dobrem nivoju, a še ne na tistem s svetovnega prvenstva ali pa pred tem," je o življenju in igranju v Franciji dejal Škofjeločan, ki pred tekmo s Hrvati poudarja, da je izjemno pomembna: "Eni pravijo, da je zgolj prijateljska, a ni čisto tako. Za nas je zelo pomembno, da vidimo, kje smo, kakšna je situacija, kaj moramo popraviti pri sebi do naslednjih priprav in kaj lahko trenutno damo. Tekma je zelo dober test, da vidimo, kje smo."

Slovenci bodo tekmo v Stožicah (četrtek ob 18.00) najverjetneje odigrali brez Jureta Dolenca, ki ima nekaj težav s kolenom.

Aleš Vozel, Foto: BoBo