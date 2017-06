Proti Švici brez Mihe Zarabca

14. junij 2017 ob 11:15

Selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović se je odločil, da izmed potnikov v Schaffhausen na nocojšnji tekmi proti Švici ne bo igral Miha Zarabec.

Tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo se bo začela ob 20.15, prenos pa boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

V kadru za tekmo s Švico so vratarja Matevž Skok in Urh Kastelic, krilni igralci Matic Verdinek, Gašper Marguč in Tilen Kodrin, zunanji igralci Jure Dolenec, David Miklavčič, Marko Bezjak, Saša Barišić Jaman, Jan Grebenc, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar in Patrik Leban ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Igor Žabič.

V kvalifikacijski skupini 5 si je Nemčija z osmimi zbranimi točkami že izborila nastop na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Za drugo mesto v skupini sta glavna kandidata Portugalska in Slovenija.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2018 - HRVAŠKA

SKUPINA 5

5. krog, sreda ob 20.15:

ŠVICA - SLOVENIJA

PORTUGALSKA - NEMČIJA



6., zadnji krog, sobota ob 20.00:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA (Koper)

Nedelja:

NEMČIJA - ŠVICA



Vrstni red: Nemčija 8, Portugalska 5, Slovenija 3, Švica brez točk.



Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.

