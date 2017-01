Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Vid Kavtičnik, Blaž Janc in Jan Grebenc se veselijo največjega uspeha slovenskega rokometa. Foto: EPA Kapetan Hrvatov Domagoj Duvnjak je v končnici tekme povsem "pregorel". Po koncu je bil kritičen do tekmovalnega sistema, zaradi katerega so imeli Hrvati po polfinalu le 20 ur počitka. Foto: EPA VIDEO Pogovori z Mačkovškom, Be... Sorodne novice Levjesrčni Slovenci vstali "od mrtvih" in osvojili bron zlatega leska! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bezjak: Slovenija je videla, kako smo na igrišču pustili srce

Odmevi po tekmi Slovenija - Hrvaška

29. januar 2017 ob 00:28

Pariz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

"Če je bilo potrebno izgubiti koleno za medaljo, je bilo vredno. Jaz ne rabim nič več. Tako sem vesel, da ne morem povedati," je po veliki bitki za bron dejal vidno ganjeni kapetan slovenskih rokometašev Vid Kavtičnik.

Kavtičnik je tekmo končal s poškodovanim kolenom. Kako huda je, še ni jasno. "Nekaj je počilo. Upam, da ni najhuje," je pojasnil Kavtičnik, ki je tako osvojil svojo drugo reprezentančno medaljo. Že leta 2004 je bil namreč član slovenske reprezentance, ki je osvojila srebro na evropskem prvenstvu v Sloveniji.

Kavtičnik je nato o tekmi povedal: "Bili smo v izgubljenem položaju, a se nismo dali. V obrambi smo garali. Mislim, da so že vsi obupali, a mi smo se še vedno trudili. 'Bezo' je potegnil v napadu, skupaj pa smo zadnjih 10 minut odigrali res dobro obrambo. To nas dela velika. Tega nima vsaka ekipa."

Bezjak: Zadnjih pet minut smo poleteli

Organizator slovenske igre Marko Bezjak je bil izbran za najboljšega igralca tekme: "Cela ekipa si je tako želela te medalje, da se nismo želeli več zadovoljiti s četrtim mestom. Med odmorom smo si rekli, gremo na vse ali nič. Do konca se bomo borili. Verjeli smo vase. Verjeli smo, da bo naš trud poplačan. Vedeli smo, da so Hrvati zagotovo utrujeni od včeraj. Nekako od 50. minute smo kazali tisto, kar bi morali skozi celo tekmo. Hitro smo vlekli napade, v obrambi pa stali gosto skupaj in bili agresivni. Moram reči, da ko smo prišli na dva gola zaostanka, sem rekel, to je to. To ne moremo izgubiti. Zdaj smo v naletu. Zadnjih pet minut smo poleteli. Kaj naj rečem, prezadovoljni smo. Lahko čestitam celi ekipi. Hvala Sloveniji za podporo. Jaz upam, da jim nismo vzeli preveč živcev. Prepričan sem, da je celotna Slovenija videla, da smo na igrišču pustili srce in da smo si zaslužili kolajno. Naj se Slovenija malo poveseli, mi se bomo kar precej."

Mačkovšek: Kot mravljice smo topili zaostanek

Tudi Borut Mačkovšek se je izkazal v končnici, ko je dosegel oba gola, tudi zmagovitega za 31:30: "Takšen preobrat v zadnjih desetih minutah lahko naredijo le najboljše ekipe. Ko je bilo že osem razlike, smo mislili, da se bo spet ponovila Španija (poraz s Hrvati v tekmi za 3. mesto), spet je medalja šla iz rok. Potem pa, ne vem. Mi v obrambi smo "leteli". Fizično smo bili bolj spočiti od Hrvatov. Prvi polčas je bil katastrofalen. Dobiti 18 golov je preveč. V garderobi smo se dogovorili, da še ni konec tekme, da še lahko nadoknadimo teh pet golov. Drugi polčas smo začeli nekoliko slabše, nato pa kot mravljice topili zaostanek "gol za gol" in domov pripeljali medaljo. Noro!"



Jure Dolenec: "Presrečen sem za kolajno. Vse skupaj bo treba prespati in ponovno podoživeti, da bom sploh razumel vse skupaj."



Urban Lesjak: "Zmagali smo, ker smo verjeli v zmago. Ob polčasu smo v garderobi le ponavljali, da ne smemo vreči puške v koruzo in priložnosti za zmago v nič. Zadnjih petnajst minut naše dobre igre je zadostovalo za bronasto kolajno, Hrvati so bili enostavno preveč utrujeni po dveh zahtevnih tekmah v dveh dneh."

Darko Cingesar: "To je neverjetno, z besedami ni mogoče opisati tega občutka. Uspela nam je velika vrnitev, na las podobna lanskemu finale lige prvakov med Kielcami in Veszpremom. To je za zgodovino, predvsem za našo reprezentanco, hvala in čestitke soigralcem."



Blaž Janc: "V tem trenutku ne verjamem, da smo osvojili bronasto kolajno. Težko je najti primerne besede ob tej neverjetni zmagi, lahko le rečem, da sem ponosen na svoje soigralce in celoten strokoven štab."

Franjo Bobinac, predsednik RZS: "Fasciniran in vesel sem, to je pravi čudež. Tu ne mislim zgolj na naš neverjeten preobrat v drugem polčasu, temveč da je lahko Slovenija tretja na svetu. To je fantastičen uspeh."

Manuel Štrlek: "Ne moremo se izgovarjati na utrujenost. Vodili smo osem golov in imeli vse pod nadzorom, nato pa nerazumljivo padli. Krivi smo si povsem sami."

Domagoj Duvnjak: "Odigrali smo fenomenalnih 45 minut, nato pa se v napadu povsem ustavili. Hitro smo prejeli nekaj zadetkov in odpovedali na celi črti. To velja od prvega do zadnjega igralca. Kaj takega ne pomnim, o tekmovalnem sistemu, ki nam je omogočil le 20 ur počitka, pa raje ne bi izgubljal besed. Je prava sramota."

A. V.