Tamše je že pozabil uvodni "skalp", Babić mora sprostiti igralce

Odmevi po derbiju Lige Seha med Gorenjem in Celjem Pivovarna Laško

31. avgust 2017 ob 09:47

Velenje - MMC RTV SLO

Če se po jutru dan pozna, potem lahko tudi v novi sezoni pričakujemo prevlado rokometašev Celja Pivovarne Laško, ki so na njenem uvodu nadaljevali tako, kot so junija končali staro - z zmago nad Gorenjem.

A po prvi tekmi, derbiju Lige Seha, soditi nadaljevanje sezone, bi bilo vendarle preveč poenostavljeno in naivno, saj bo ta dolga in naporna. Tega se še kako dobro zaveda trener državnih prvakov Branko Tamše, čigar zasedba se je v Rdeči dvorani predstavila kot zrelejša, čvrstejša in boljša kot domači Velenjčani. Trener Tamše je bil zato po derbiju upravičeno zadovoljen, nikakor pa ne evforičen.

Tamše o prvih mladih mačkih, ki se jih meče v vodo

"Odigrali smo tako, kot smo se dogovorili. Vesel sem, saj je v Velenju vedno težko igrati. A tudi lepo, za kar so tokrat z izjemno kuliso poskrbeli Šaleški graščaki in Florijani skupaj z ostalimi obiskovalci. Ni bilo enostavno. Vesel sem, da smo kljub novi ekipi in dejstvu, da smo v pripravljalnem obdobju dobivali veliko golov, zadržali Gorenje, ki je zame zelo dobra ekipa, na 22 zadetkih. In zato čestitam fantom. Čestitam tudi Gorenju, zavedam pa se, da je to šele prva tekma. Saj poznate tisti rek, da se prvi mladi mački mečejo v vodo ... Vsekakor vidimo, da lahko, a imamo še veliko rezerv v vseh segmentih," je po tekmi razmišljal Tamše, ki se je že ozrl proti naslednjim izzivom: "Gremo naprej. Jutri imamo dva treninga, v soboto superpokal z Mariborom. Naslednji teden Meškov in Prešov. Treba je pozabiti to tekmo, jaz sem jo že pozabil. Moja naloga je, da pripravim igralce na Maribor, ki nas želi premagati. Imajo dobre posameznike in trenerja. Pričakujem zanimivo tekmo. Želim, da pokažemo srce, voljo, borbenost. In ko to naredimo, pride tudi rezultat."

Babić: Nisem uspel odstraniti pritiska

Hrvaški trener Željko Babić je bil na klop Gorenja pripeljan za to, da konča domačo prevlado Celja, ki traja zadnja štiri leta. Babić priznava, da jih je tokrat pokopal pritisk ob dejstvu, da Velenje ni premagalo Celja že od 4. decembra 2013. "Čestitke ekipi iz Celja za zasluženo zmago. Dominirali so skozi celotno tekmo in bili preprosto boljši. V drugem polčasu, ko se je pokazala priložnost za brejk, je nismo izkoristil. Celje je zasluženo zmagalo. Kot trener ostajam pozitiven, imamo še veliko prostora za napredek v igri, zlasti v napadu. Ob naslednji priložnosti bomo tam zagotovo bolj učinkoviti, kot smo bili danes. Če izvzamemo gol v zadnjih sekundah, so nasprotniki dosegli 24 golov, kar je dobro. Zagotovo bi bilo sezono lepše začeti z zmago, a za to bi morali igrati bolje. Očitno bomo morali več trenirati in bolj verjeti vase. Poudaril pa bi, da je bila ekipa pod močnim pritiskom, ki ga v zadnjem tednu nisem uspel odstraniti. Zato so bili igralci v napadu počasnejši in neodločni pri streljanju na gol. Videti je bilo iz aviona, da so igralci pod velikim pritiskom. V napadu niso naredili tistega, kar so delali med pripravami. Še enkrat čestitke celjski zasedbi, ki ji želim veliko sreče v sezoni. Zelo kmalu se bomo spet videli," je analiziral Babić.

Počasi. Bomo videli, kdo bo zmagal na koncu.

Nato pa nadaljeval: "Mislim, da nismo kondicijsko padli, ampak psihološko. Nismo igrali tako, kot znamo igrati. Za nas je bilo usodno neobvladovanje velike želje. Če pogledate učinek naših zunanjih igralcev, je bil katastrofalen. A ne samo na koncu, ampak skozi celotno tekmo. Moram razmišljati o tem, da moštvo bolj sprostim. Seveda je velika obremenitev. Prišel je nov trener, spremenilo se je moštvo in normalno je, da se pričakuje, da zmagaš. Ta ogromni pritisk očitno nismo uspeli obvladati. Med pripravami sem videl naše igralce veliko boljše. Če omenim le Jana Grebenca. Lani je v dresu Ribnice Celju zabil "milijon" golov, tokrat pa ni zmogel niti enega. Ali vi mislite, da on slabše igra kot lani? Jaz mislim, da ne. Pokopala nas je prevelika želja, da premagamo Celje, da smo prvaki. Polovica igralcev tokrat ni pogledala proti golu. Kakorkoli, to je ena tekma, ne pa konec sezone. Veliko tekem se bo še igralo. Ne želim slišati o tem, da je Celje štirikratni zaporedni prvak in da jih ne bomo več premagali. Videli bomo, kdo bo zmagal na koncu. Počasi. Bomo videli."

Mačkovšek: Boj za naslov prvaka bo pester in zanimiv

Igralci iz celjskega tabora so prešerne volje zapuščali parket Rdeče dvorane, kjer je 2.000 gledalcev ustvarilo odlično atmosfero. "To je bil derbi v pravem pomenu. Polna dvorana, sijajno vzdušje. Oboji smo začeli v peti, šesti prestavi. Letos smo fizično res odlično pripravljeni. Mislim, da so Velenjčanom v zadnjih 15, 20 minutah začele pojenjati moči. Prejeli smo le 22 golov. In to je tisto, kar je trener želel od nas, ostro v obrambi, z veliko prekrški. Jaz mislim, da smo to naredili super. V napadu smo sicer zgrešili kar nekaj 'zicerjev', a smo na dobri poti. To je velika doza samozavesti za naprej. Kljub temu mislim, da bo letos boj za naslov prvaka pester in zanimiv," je ocenil levi zunanji Celjanov Borut Mačkovšek, medtem ko je Jaka Malus dodal: "Lepo je, da sezono začneš z zmago. To še ni naš maksimum, smo pa kontrolirali celotno tekmo. Dogovorili smo se določene stvari v slačilnici, tega smo se držali in prišli do suverene zmage. Mislim, da je odločila trda obramba in naša kondicija. Pokazali smo, da lahko zelo dobro tečemo. Dokazali smo, da smo vladarji tukaj. Ta tekma sicer nič ne spremeni. Gre le za eno uverturo, podaljšali smo niz nepremaganosti. Vemo, da nas na koncu sezone čakajo še tri tekme z Velenjčani za naslov prvaka."

Medved: Odločila bo forma spomladi

Kljub porazu v velenjskem taboru razumljivo niso bili pretirano razočarani, saj se zavedajo, da bo priložnosti za "poravnavo računov" še kar nekaj. Kapetan "os" Niko Medved: "Na naši strani predvsem ni bilo igre v obrambi, za katero smo se dogovorili. Agresivnosti nismo prenesli na parket, kar je odločilo. Tekma je bila odigrana v visokem ritmu. Celje je znano po hitri igri. Težko jim je sledit. Kakorkoli, gre le za prvo tekmo Seha lige. Vemo, da tisti, ki bo prišel marca, aprila v najboljšo formo, bo osvojil prvenstvo, kar je naš osnovni cilj." Podobno je razmišljal tudi Klemen Ferlin. "Dolgo smo čakali to tekmo. Imeli smo veliko željo in upanje. Borbenost je bila na nivoju, ki ga od nas zahteva trener. Imamo pa še veliko rezerv tako v napadu kot tudi v obrambi. Mislim, da bomo napredovali, da bomo dvignili nivo igre na tako raven, da bomo premagovali tudi Celje. A danes so bili Celjani boljši, tako da jim tudi jaz čestitam. Mi pa moramo kar nekaj stvari popraviti in se uigrati. Lahko se samo še dvignemo," je optimistično zaključil vratar Ferlin.

Aleš Vozel, @vozela1