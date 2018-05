Atletico naslednji, ki je izkoristil drugo priložnost

535. del rubrike Športni SOS

17. maj 2018 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Atletico Madrid je osma ekipa, ki je osvojila Evropsko ligo (oziroma njeno predhodnico Pokal Uefa) tako, da je sezono začela v Ligi prvakov.

Med bralci Športnega SOS-a še vedno odmeva finale Evropske lige, tako smo že odgovarjali o slovenskih ekipah, ki so v isti sezoni igrale proti poznejšemu finalistu, tokrat pa imamo pod drobnogledom izvor zmagovalca Evropske lige. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.160. Kolikokrat je bil zmagovalec Evropske lige v isti sezoni udeleženec Lige prvakov (torej je osvojil tretje mesto v skupini) in kolikokrat je od začetka igral v Evropski ligi?

Simon Bernard

Od leta 2000, ko ekipe iz Lige prvakov po 3. mestu v skupini evropsko sezono nadaljujejo v Evropski ligi, se je osemkrat pripetilo, da je to tekmovanje osvojila ekipa, ki je sezono začela v Ligi prvakov. Na drugi strani pa je 11 zmagovalcev, ki so sezono začeli v Evropski ligi (oziroma predhodniku Pokalu Uefa). Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Sezona Evropska liga Liga prvakov 2000 Galatasaray 2001 Liverpool 2002 Feyenoord 2003 Porto 2004 Valencia 2005 CSKA Moskva 2006 Sevilla 2007 Sevilla 2008 Zenit 2009 Šahtar 2010 Atletico Madrid 2011 Porto 2012 Atletico Madrid 2013 Chelsea 2014 Sevilla 2015 Sevilla 2016 Sevilla 2017 Manchester Utd 2018 Atletico Madrid



Opomba: V stolpcu Evropska liga so zmagovalci, ki so tekmovanje takoj začeli v Evropski ligi, v Ligi prvakov pa tisti, ki so evropsko sezono začeli v najbolj elitnem tekmovanju.

Zanimivo – ravno obratno razmerje pa je pri poražencih finalov, 11 jih je tekmovanje začelo v Ligi prvakov, osem pa v Evropski ligi.

Slavko Jerič