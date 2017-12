Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Houstona so svojevrstni rekorderji pri metu za tri točke. Lani so postali prva ekipa, ki je na tekmo v povprečju vrgla več kot 40 trojk (natančno 40,3). Letos se še bolj zanašajo na to prvino, saj na tekmo vržejo več kot 44 trojk! Foto: Reuters Dodaj v

Evolucija meta za tri točke: od palčka do odločevalca

487. del rubrike Športni SOS

1. december 2017 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Met za tri točke je v Ligo NBA vstopil pred skoraj štirimi desetletji zelo sramežljivo, danes pa je postal eden od ključnih elementov pri osvajanju naslovov.

Tokrat na portalu Športni SOS odgovarjamo na vaši vprašanji o pomenu meta za tri točke v Ligi NBA. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.064. Kadarkoli gledam posnetke tekem Lige NBA, se mi zdi, da je veliko točk doseženih z meti za tri točke. Zanima me, če se je to tudi statistično gledano povečalo? Koliko točk je bilo doseženih z meti za tri točke po posameznih obdobjih?

Jure Lenič

Met za tri točke je bil v Ligo NBA vpeljan v sezoni 1979/1980. Novost se prva leta nikakor ni prijela. V prvi sezoni je, denimo, vsaka ekipa v povprečju poskušala 227-krat, uspešna pa je bila 64-krat. Ker sezona traja 82 tekem, to pomeni, da je vsaka ekipa v povprečju zadela manj kot eno trojko na tekmo (natančneje 0,8 na tekmo). V tisti sezoni je vsaka ekipa v povprečju dosegla po 109,3 točke na tekmo. Kar pomeni, da so ekipe s pomočjo meta za tri točke dosegle vsega 2,1 odstotka vseh doseženih točk. Spodnji graf prikazuje razvoj po sezonah.

Graf nakazuje skorajda linearni trend dviganja pomena trojk, v zadnji sezoni 2017/2018 so namreč ekipe v povprečju kar 27,4 odstotka vseh točk dosegle s tem elementom, kar je nov rekord.

Linearnost najbolj kazi obdobje med sezona 1994/1995 in 1996/1997. Vzrok za izjemen doprinos trojk v tem obdobju, je bilo dejstvo, da je vodstvo lige takrat trojko skrajšalo, kar je precej motiviralo strelce.

1.065. Zanima me tudi uspešnost metov za tri točke. Torej, kako se je zgodovinsko spreminjal odstotek zadetih metov za tri točke?

Jure Lenič

V prvi sezoni, ko je bil uveden met za tri točke, so bili igralci uspešni 28-odstotno. Prvih 15 sezon je odsotek rahlo rasel, zadnji dve desetletji pa je skoraj zabetoniran na 35-odstotni uspešnosti. Glede na prejšnji odgovor (ki kaže na stalni doprinos pomena tri točke), je jasno, da za vzrok te rasti ni v povečanju natančnosti meta, ampak v tem, da se ekipe vse bolj odločajo za to košarkarsko prvino. Lani so tako ekipe v povprečju kar 27-krat na tekmo metale za tri točke. Spodaj so podrobnosti.

Met za tri točke je torej vse bolj pomemben. Če se vrnemo na krstno sezono 1979/1980. Takrat je v Ligi NBA sodelovalo 22 ekip. V finalu so LA Lakersi premagali Philadelphio s 4:2 v zmagah. Oba finalista sta bila med tistimi, ki so se najmanj zanašali na met za tri točke. Lakersi so bili v številu poskusov vsega 21., Philadelphia pa 18.

Če pa pogledamo zadnje tri sezone, ko sta v finalu vselej igrala Golden State in Cleveland, opazimo pomen trojk - oba finalista sta bila namreč v statistiki poskusov metov za tri točke, vselej med prvimi petimi ekipami.

Slavko Jerič