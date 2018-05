Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andres Iniesta je nase opozoril že leta 2003, ko je s Španijo na svetovnem prvenstvu do 20 let osvojil drugo mesto. V finalu je bila boljša Brazilija z 1:0. Foto: Reuters Ligo prvakov je prvič osvojil leta 2006, ko je bila glavna zvezda ekipe Ronaldinho. Foto: Reuters Za svoj vrhunec je poskrbel leta 2010, ko je zadel v finalu svetovnega prvenstva in Španiji priboril naslov. Foto: Reuters Trojček Andres Iniesta, Lionel Messi in Xavi je bil zaslužen za številne lovorike. Leta 2010 so bili prav vsi trije finalisti za zlato žogo. Nagrado je prejel Argentinec, Iniesta je bil drugi, Xavi pa tretji. Foto: Reuters V zadnji sezoni v dresu Barcelone je osvojil državno prvenstvo in pokal. Foto: Reuters Dodaj v

Iniesta: slovo genialca in zbiralca lovorik

536. del rubrike Športni SOS

18. maj 2018 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Barcelono so v zadnjih letih zapustili nekateri res kultni igralci, ki so pustili neizbrisljiv pečat: po Xaviju in Carlesu Puyolu se zdaj poslavlja še Andres Iniesta.

Ta konec tedna se končuje špansko nogometno prvenstvo. Naslov si je že zdavnaj zagotovila Barcelona, od katere se po letošnji sezoni poslavlja Andres Iniesta. O njegovi vrednosti in vplivu tokrat odgovarjamo na portalu Športni SOS. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.161. Občutek imam, da zadnjih nekaj let Barcelona na El Clasicih vedno dobi več točk od Real Madrida. Letos je dobila štiri, Real pa eno. Zanima me, kakšno je točkovno razmerje zadnjih 15 let, torej v obdobju neponovljivega trojčka Xavi-Iniesta-Messi dalje?

Sandi Pavec

V zadnjih 15 sezonah sta se večna tekmeca v vseh tekmovanjih srečala 45-krat, več uspeha pa so res imeli Katalonci, ki so skupaj zbrali 70 točk, Real pa 55 (če tudi zmago na pokalnih tekmah in Ligi prvakov ovrednotimo s tremi točkami, remi pa z eno). Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Tekmovanje BAR REMI REA Goli La liga - Camp Nou 6 5 4 27:18 La liga - Santiago 9 1 5 36:25 Pokal 1 2 3 7:10 Superpokal 2 1 3 10:13 Liga prvakov 1 1 0 3:1 Prijateljske 1 0 0 3:2 SKUPAJ 20 10 15 86:69



Opombi:

- V stolpcu BAR so zmage Barcelone, v REA pa Reala.

- V stolpcu Goli je razmerje v zadetki iz stališča Barcelone. Ta je torej na vseh skupnih tekmah dala 86 golov, prejela pa 69.

Bralec Sandi ima torej prav, Barcelona ima pet zmag več, glavnino prednosti pa si je nekoliko presenetljivo nabrala na gostujočih prvenstvih tekmah, kjer je dobila devet od 15 tekem.

1.162. Od evropskega nogometa se poslavlja legendarni Andres Iniesta. Če imam točne informacije, potem je Iniesta edini nogometaš, ki je bil proglašen za igralca tekme na treh razičnih finalnih tekmah, torej na finalu svetovnega prvenstva, Eura in Lige prvakov. Kateremu nogometašu je to uspelo vsaj dvakrat?

Sandi Pavec

Najboljšega nogometaša na podobnih tekmah izbirajo relativno malo časa (v zadnjih 15-20 letih). V tem obdobju je Iniesta res edini, ki je bil za igralca tekme razglašen v finalih vseh treh omenjenih tekmovanjih. Leta 2010 je odločil finale svetovnega prvenstva, dve leti kasneje je bil izbran za igralca finala evropskega prvenstva, leta 2015 pa finala Lige prvakov.

Več kot eno tovrstno priznanje ima le še Zinedine Zidane. Leta 1998 je s Francijo postal svetovni prvak, leta 2002 pa je z Realom zablestel v finalu Lige prvakov.

1.163. V zadnjih 20 letih je v Evropi igralo veliko odličnih vezistov. Zanimajo me posamezniki, ki so zmagovali na največjih tekmovanjih tako s klubom kot tudi z reprezentanco. Na misel mi tako pridejo Zidane, Pirlo, Iniesta, Xavi, Schweinsteiger, Kroos ... Kdo ima skupno največ naslovov? Stavim na Iniesto, ki jih ima precej prek 30.

Sandi Pavec

Če se omejimo na veziste, ki so v zadnjih 20 letih z reprezentanco osvojili naslov svetovnega prvaka, potem je na vrhu te lestvice res Andres Iniesta. V spodnji tabeli so vsi, ki so s klubi in reprezentanco osvojili več kot 20 lovorik.

Igralec Lovorike Andres Iniesta 35 Xavi 31 Sergio Busquets 29 Pedro 23 Toni Kroos 21



Opomba: Prvi štirje so večino lovorik osvojili z Barcelono in Španijo (Xavi tri z Al Sadom, Pedro pa eno s Chelseajem).

Slavko Jerič