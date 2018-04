Le dvema polfinalistoma uspelo izničiti tri zadetke

25. april 2018 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Rome so se še drugič zapored v letošnji sezoni znašli v situaciji, ko morajo na svojem Olimpicu nadomestiti tri gole zaostanka.

Prva polfinalna tekma Lige prvakov je prinesla visoko zmago Liverpoola (5:2), ki vsaj po zgodovini sodeč skoraj zagotavlja skupno napredovanje v finale. A Roma je letos že dokazala, da zna izničiti tako visok zaostanek. Na portalu Športni SOS se tokrat ukvarjamo z Ligo prvakov. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

1.147. Katera ekipa je v nogometni Ligi prvakov uspela na povratni polfinalni tekmi nadomestiti najvišji zaostanek s prve tekme?

David Banović

Nogometaši Rome so prvo polfinalno tekmo Lige prvakov proti Liverpoolu izgubili s 5:2. V zgodovini tega tekmovanja (vključno s Pokalom državnih prvakov) se je 18-krat pripetilo, da se je prva polfinalna tekma končala z vsaj tremi zadetki razlike. Le v dveh primerih je poraženi ekipi na povratni tekmi uspelo obrniti izid in se uvrstiti v finale.

Prvič se je to zgodilo leta 1971, ko je Crvena zvezda v Beogradu visoko premagala Panathinaikos s 4:1 (hat-tricka se je veselil Stevan Ostojić). Na povratni tekmi se je slika obrnila, Grki so zmagali s 3:0 in se veselili napredovanja v finale zaradi pravila gola v gosteh. Finale so nato na Wembleyju izgubili proti Ajaxu z 0:2.

Drugi tak primer najdemo v sezoni 1986, ko je IFK Göteborg na svoji zelenici ugnal Barcelono s 3:0. Ponos Katalonije je z enako mero vrnil na Camp Nouu (vse gole je dosegel Pichi Alonso). V podaljšku sta mreži mirovali, Barcelona pa je slavila po streljanju 11-metrovk. A tudi za Špance preobrat ni prinesel končne lovorike, saj je v Sevilli klonila pred Steauo iz Bukarešte. Dve uri igre nista prinesli zadetkov, tekma se je tako odločila po kazenskih strelih, kjer je bila spretnejša Steaua (2:0, Barcelona je zapravila vse štiri strele).

Trije goli zaostanka se torej izjemno redko izničijo, a Romi je letos to že uspelo v četrtfinalu, ko je po enako visokem zaostanku izločila Barcelono.

1.148. Katera ekipa je v finale napredovala z največ danimi goli v polfinalu in hkrati brez prejetega?

David Banović

Ta rekord je dokaj svež, pred petimi leti je to uspelo Bayernu, ki je s kar 7:0 poteptal Barcelono. V spodnji tabeli so vsi primeri, ko je zmagovalec v polfinalnem paru dosegel vsaj pet zadetkov, na obeh tekmah pa ohranil mrežo nedotaknjeno.

Leto Par 1 2 Skupaj 2013 Bayern München - Barcelona 4:0 3:0 7:0 1962 Real Madrid - Standard Liege 4:0 2:0 6:0 1965 Györ - Benfica 0:1 0:4 0:5 1985 Liverpool - Panathinaikos 4:0 1:0 5:0 2014 Real Madrid - Bayern München 1:0 4:0 5:0



Opomba:

- V parih je najprej napisan gostitelj prve tekme.

- V stolpcu 1 je izid prve tekme, v 2 pa povratne.

Slavko Jerič