Klopp: Salah bo hitro ugotovil, da nogometaši Rome niso več njegovi soigralci

Rimljani navdušeni nad kultnim Anfieldom

23. april 2018 ob 20:45

Liverpool - MMC RTV SLO

Pred začetkom sezone v Ligi prvakov (skoraj) nihče ni pričakoval v finalu Liverpoola ali Rome. V torek se bosta na Anfieldu pomerila na prvi tekmi polfinala, kjer so gostitelji v vlogi favorita.

Roma je vsekakor najpresenetljivejši polfinalist. Po zmagi nad favorizirano Barcelono s 3:0 na Olimpicu so Rimljani dobili zalet in se veselijo novega izziva.

Di Francesco se ne bo odločil za "bunker"

"Anfield je res izjemen. V Italiji nismo vajeni, da bi navijači sedeli tako blizu igrišča. Angleški stadioni so res nekaj posebnega. Liverpool je na domačem stadionu zelo nevaren, ima hitre igralce in to je velika razlika v primerjavi s srečanjem proti Barceloni," je bil po prihodu na kultni stadion poln vtisov Eusebio di Francesco, ki ni želel govoriti o taktiki.

"Vsekakor se ne bomo prišli le branit. Prisilili nas bodo v organizirano obrambo, vendar želimo tudi mi napadati. Liverpool je popolnoma drugačna ekipa od vseh moštev v Serie A," je dodal 48-letni strokovnjak, ki je pohvalil Jürgena Kloppa in njegovo nogometno filozofijo.

Evforija v Rimu je velika, navijači so razgrabili vse vstopnice za povratno tekmo, ki bo 2. maja. Vendar nastop v Ligi prvakov v naslednji sezoni še ni zagotovljen. Roma, Lazio in Inter se borijo za tretje in četrto mesto. Oba rimska kluba imata pred Milančani le točko naskoka, do konca Serie A pa so še štirje krogi.

Kolarov si ni mislil, da bo zaigral v polfinalu

"Že od otroštva sem sanjal, da bi lahko igral na tako pomembni tekmi. Vsi se zavedamo, da bosta to dva posebna večera. Pred začetkom sezone si nisem mislil, da bomo prišli vse do polfinala," je poudaril branilec Aleksandar Kolarov, ki se dobro spomni Anfielda, saj je med letoma 2010 in 2017 odigral veliko tekem za Manchester City.

Proti Barceloni niso pokrivali le Messija

"Žal nisem imel priložnosti igrati s Tottijem, zdaj pa se odlično razumeva, ko je direktor ekipe. Vsekakor poslušamo njegove nasvete. Ne smemo se posvečati le enemu igralcu, proti Barceloni nam je to uspelo. Nismo pokrivali le Messija," je dodal 32-letni Srb.

Če na teh tekmah ne uživaš, je nekaj narobe

V središču pozornosti bo Mohamed Salah, ki je bil po izboru združenja nogometnih igralcev imenovan za najboljšega nogometaša v Premier ligi. 25-letni Egipčan je dve sezoni blestel v dresu Rome, poleti pa je prestopil k Liverpoolu, kjer ima sanjsko sezono. Na 46 uradnih tekmah se je kar 41-krat vpisal med strelce.

"Mislim, da bo Mo zelo hitro ugotovil, da nogometaši Rome niso več njegovi soigralci. Zavedam se, da italijanski branilci niso ravno nežni, a on ima ogromno kakovost in tehnično znanje," se je v svojem slogu pošalil Klopp, ki komaj čaka na začetek: "Za obe ekipi je polfinale Lige prvakov velik dosežek. To bosta prav posebni tekmi. Če na teh tekmah ne uživaš, je nekaj narobe."

Tudi Klopp si ni mislil, da bo Roma izločila Barcelono

"Po visokem porazu v Barceloni sem bil zelo presenečen nad njihovo vrnitvijo. Nisem si mislil, da jim bo uspela velika vrnitev, vendar tudi nam niso pripisovali veliko možnosti proti Manchester Cityju. Ogledal sem si njihove zadnje tekme. Ustvarili so si veliko priložnosti, v napadu imajo veliko opcij in so zares nevarni. Izgubili so Salaha, kar ni bilo enostavno za njih. Mi smo ostali brez Philippa Coutinha in prav nič ni bilo zabavno znova postaviti vse skupaj v pravo smer. Zelo spoštujemo Romo. Če jih ima kdo za avtsajderja v polfinalu, je pa to njegovo mnenje," je razlagal "Kloppo", ki je pred petimi leti popeljal dortmundsko Borussio v finale Lige prvakov. Črno-rumeni so na Wembleyju izgubili proti Bayernu z 1:2.

Liverpool in Roma sta se pomerila za evropski naslov 30. maja 1984. Redsi so na finalni tekmi na rimskem Olimpicu zmagali s 4:2 po streljanju enajstmetrovk, po 90 in 120 minutah je bil izid 1:1.

Roma sklenila najvišjo sponzorsko pogodbo v zgodovini kluba

Vodstvo Rome je danes sporočilo, da bodo na majicah naslednja tri leta nosili napis Qatar Airways. Ta je bil predtem pokrovitelj na majicah Barcelone tri leta, dogovor pa se je iztekel lani. Katarska družba je ostala pokrovitelj in uradni prevoznik Bayerna.

"Današnja objava dogovora je plod več kot osem mesecev dolgih pogovorov za zaprtimi vrati s Qatar Airways. Prihaja v zelo pomembnem obdobju v zgodovini kluba. V drugem delu leta naj bi se začela izgradnja novega stadiona, pred nami pa je prva tekma polfinala Lige prvakov po 34 letih," je dejal predsednik Rome Jim Pallotta.

Polfinale, prvi tekmi, torek ob 20.45:

LIVERPOOL - ROMA



Verjetni postavi:



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.



Roma: Alisson Becker, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Perotti, Džeko, Ünder.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Sreda ob 20.45:

BAYERN - REAL MADRID



Verjetni postavi:



Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Müller, James Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos, Isco, Benzema, Ronaldo.



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)



Povratna tekma bo 1. maja. Finale bo 26. maja v Kijevu.

A. G.