Največjo srečo pri žrebu je imel leta 1993 Orlando

533. del rubrike Športni SOS

15. maj 2018 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnje tri leta so imeli pri loteriji Lige NBA največ sreče najslabše ekipe, ki so nato lahko izbirale prve.

Naslednji mesec bo v New Yorku potekal nabor Lige NBA, danes pa bo znan vrstni red ekip, ki bodo izbirale prve. Na portalu Športni SOS smo že predstavili sistem loterije, zdaj pa odgovarjamo še na vaša vprašanja.

1.157. Kolikokrat do zdaj je na loteriji zmagala ekipa, ki je imela v rednem delu najslabši izkupiček, kolikokrat tista, ki je bila druga ...?

Boštjan Reberšak

Loterija je bila prvič uvedena za izbor leta 1985, prvih pet let je bil sistem tak, da je bila vsaka ekipa, ki se ni prebila v končnico, enako možnost prvega izbora. V loteriji je bilo tako sedem ekip (leta 1989 devet), ki so imele po dobrih 14 odstotkov možnosti, da izbirajo prvi. Takrat je imel največ sreče New York (sicer tretja najslabša ekipa), ki je svoj nabor unovčila za Patricka Ewinga.

Uteži so prvič uporabili pri loteriji leta 1990, ko je bil New Jersey najslabša ekipa v rednem delu. Netsi so imeli dobrih 16 odstotkov možnosti za prvi izbor, na žrebu so pozneje tudi zmagali in izbrali Derricka Colemana.

V zadnjih 28 naborih, kjer imajo ekipe, ki se niso uvrstile v končnico, različne verjetnosti za prvi izbor, se je največkrat pripetilo, da sta v žrebu zmagali najslabša in tretja najslabša ekipa rednega dela sezone.

rang zmage leta 1 6 1990, 2003, 2004, 2015-17 2 4 1992, 1994, 1996, 2009 3 6 1997-99, 2001, 2012, 2013 4 0 5 5 1991, 1995, 2002, 2006, 2010 6 2 2005, 2007 7 1 2000 8 1 2011 9 2 2008, 2014 10 0 11 1 1993



Opombi:

- V prvem stolpcu je naveden rang zmagovalne ekipe. 1 pomeni, da je zmagala ekipa z najslabšim izkupičkom v rednem delu, 2 - druga najslabša ekipa v rednem delu ...

- V drugem stolpcu je število takih primerov (da je na loteriji zmagala najslabša ekipa ...).

- V zadnjem stolpcu pa so posamični primeri.

V zadnjih treh letih je tako vselej zmagala ekipa z najslabšim izkupičkom v rednem delu, prej je bilo za kaj takega potrebnih 25 let.

1.158. Kateri klub je zmagal na loteriji z najmanjšo verjetnostjo?

Boštjan Reberšak

To je bil Orlando, ki je imel leta 1993 v rednem delu sezone 11. najslabši izkupiček, tako je imel na loteriji samo 1,52 odstotka možnosti, da bi bil izžreban prvi. A to se je zgodilo in Magici so izbrali Chrisa Webbra. Orlando je že leto prej izbiral prvi in na Florido pripeljal Shaquilla O'Neala. Le nekaj minut pozneje so se odločili za zamenjavo z Golden Statom, ki je tretjega izbral Pennyja Hardawaya. Kluba sta zamenjala igralca in na Floridi se je rodila slovita naveza O'Neal-Hardaway.

Slavko Jerič