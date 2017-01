Skupni čas vseh nastopov Tine Maze znaša skoraj pol dneva

408. del rubrike Športni SOS

11. januar 2017 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljša slovenska smučarka Tina Maze se je torej poslovila od tekmovalne kariere, v kateri je na smučeh prebila res ogromno časa.

Ob tej priložnosti na portalu Športni SOS še vedno odgovarjamo na vaša vprašanja o najuspešnejši slovenski smučarki do zdaj. Vabilo za vaša vprašanja (o različnih temah in športih) seveda ostaja še vedno odprto.

891. Koliko časa je Tina Maze skupno tekmovala na smučeh?

Luka Štucin

Preveril sem vse tekme med elito (olimpijske igre, svetovna prvenstva in tekme za svetovni pokal), na katerih je Tina Maze sodelovala in prispela do cilja. Sem so torej vštete vse vožnje, kjer ima uradni čas (četudi se kdaj v tehnični disciplini ni uvrstila v drugo vožnjo ali pa se je odločila, da na drugi progi ne nastopa. Nekajkrat se je to zgodilo v kombinaciji. Pomembno je torej, da ima zapisan uradni čas prve vožnje).

Tina Maze je tako na teh tekmah skupaj na tekmovanjih v članski konkurenci prebila natanko 11 ur, 55 minut, 42 sekund in 55 stotink.

Seveda pa je popolnoma drugačna (beri: večja) številka, ko govorimo o vseh treningih, ki so jo pripeljali do uspehov, ki jih je žela na tekmovanjih.

892. Koliko pa je znašal njen najkrajši in najdaljši nastop na eni tekmi?

Luka Štucin

Za najkrajši nastop moramo iskati med tistimi slalomi, na katerih se ni uvrstila v drugo vožnjo. Na rešetu takih slalomov ostane slalom za svetovni pokal, ki ga je 18. februarja 2001 gostil Garmisch-Partenkirchen. Tina Maze je takrat osvojila 34. mesto, zelo kratek slalom pa je premagala v času 39,27, kar je bilo 1,38 sekunde počasneje od vodilne Anje Pärson. Tekmo je na koncu sicer dobila Janica Kostelić, Švedinja pa je drugi nastop končala v snegu ob progi.

Največji skupni čas pa gre iskati med veleslalomi in kombinacijami, na katerih je v obeh vožnjah prispela do cilja. Njen tovrstni rekord se je zgodil 4. februarja 2005, ko je na svetovnem prvenstvu v Santa Caterini za nastop kombinaciji potrebovala 2 minuti, 57 sekund in 81 stotink. To je takrat pomenilo deseto mesto, zmage se je prav tako veselila Janica Kostelić (2:53,70).

Slavko Jerič, @lavkeri