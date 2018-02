Statistika potrjuje: Ledecka največje presenečenje v zgodovini OI

509. del rubrike Športni SOS

19. februar 2018 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ena največjih zgodb tokratnih olimpijskih iger je brez dvoma Ester Ledecka, ki je presenetljivo osvojila zlato v superveleslalomu.

Na portalu Športni SOS smo tokrat dobili vprašanje, ki se dotika ravno največjih senzacij v alpskem smučanju v zgodovini olimpijskih iger. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih olimpijskih vprašanj.

1.105. Ali je zmaga Ester Ledecke največje presenečenje v zgodovini alpskega smučanja na zimskih olimpijskih igrah? Za kriterij predlagam najvišjo uvrstitev olimpijskega zmagovalca/ke v svetovnem pokalu v isti disciplini.

Matjaž Konvalinka

Po omenjenem scenariju je Ester Ledecka res pripravila največje presenečenje v zgodovini olimpijskih iger, saj je njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu v superveleslalomu 19. mesto.

Če odmislimo kombinacijo, je samo še osem smučarjev osvojilo naslov olimpijskega prvaka, ne da bi v isti disciplini pred tem v svetovnem pokalu stopili na oder za zmagovalce.

Pregled velja za vse olimpijske prvake od leta 1968 naprej, saj je bil svetovni pokal ustanovljen leto prej. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Tekmovalec Disciplina OI Top uvrstitev Ester Ledecka * superveleslalom 2018 19 Francisco Fernandez Ochoa slalom 1972 6 Paoletta Magoni slalom 1984 6 Debbie Armstrong * veleslalom 1984 5 Kjetil Andre Aamodt superveleslalom 1992 5 Matthias Mayer smuk 2014 5 Diann Roffe superveleslalom 1994 4 Janica Kostelić veleslalom 2002 4



Opombe:

- V srednjih stolpcih sta disciplina, v kateri je smučar osvojil naslov olimpijskega prvaka, in leto, ko mu je to uspelo.

- V zadnjem stolpcu je njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu v isti disciplini do naslova olimpijskega prvaka.

- Debbie Armstrong je edina, ki do konca kariere v isti disciplini nikoli ni stopila na zmagovalni oder. To velja tudi za Ledecko, a po naslovu olimpijske prvakinje v Pjongčangu seveda še ni imela priložnosti izboljšanja najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu.

Kombinacija je specifična, saj je število tekem zelo majhno, nekateri odlični tekmovalci pa v njej tekmujejo le na velikih tekmovanjih, zelo redko pa v svetovnem pokalu. Mario Reiter tako nima niti ene uvrstitve v svetovnem pokalu, a je leta 1998 postal olimpijski prvak (svojo formo v tej disciplini je pokazal na svetovnih prvenstvih, kjer je že osvojil bron in četrto mesto). Olimpijski prvaki v kombinaciji, ki pred tem v svetovnem pokalu niso stopili na zmagovalni oder, so še Josef Polig (1992) Ted Ligety (2006) in Sandro Viletta (2014).

Slavko Jerič