Aljaž Bedene se je po epizodi v Veliki Britaniji spet vrnil pod slovensko zastavo. Foto: www.alesfevzer.com V Mariboru bo v nedeljo še napeto. Foto: www.alesfevzer.com

Bedene priigral prvo točko, Poljaki izenačili

V nedeljo še trije dvoboji

3. februar 2018 ob 15:52,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 17:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Po prvem dnevu dvoboja Davisovega pokala druge evroafriške skupine med Slovenijo in Poljsko v Mariboru je rezultat izenačen na 1:1.

Aljaž Bedene je upravičil vlogo favorita in s 6:4, 7:5 premagal Huberta Hurkacza, ki je na lestvici ATP na 224. mestu. Blaž Rola ni bil kos najboljšemu Poljaku Kamilu Majchrzaku, ki je slavil s 6:4 in 6:2. Majchrzak je na lestvici ATP na 213. mestu, Rola pa na 195. mestu.

Hurkacz se je Bedenetu dobro upiral. V drugem nizu se je celo vrnil po zaostanku 1:3. "Priznam, bil sem bolj nervozen, kot sem pričakoval. Prvič doslej sem igral 'živo točko', se pravi dvoboj, ki je odločal. Igrati za Slovenijo, pred domačimi gledalci in soigralci, ki te spodbujajo, je nekaj povsem drugega kot igrati turnirje po svetu. A dejal sem si, da moram pokazati svoj tenis, razvijati mojo igro in na koncu se je vse dobro izšlo. Res sem zelo vesel te zmage," je dejal Bedene, 52. igralec sveta.

Rola po porazu razočaran

Druga partija se ni razpletla po željah približno tisoč gledalcev, ki so se zbrali v Lukni. Ptujčan Blaž Rola, ki od decembra vadi pod nadzorom Grege Žemlje, ni prikazal igre, ki jo je sposoben, tako da je Majchrzak (213.) z enim brejkom v prvem nizu in dvema v drugem zaključil dvoboj po uri in osmih minutah.

"Čeprav sem vedel, da moja forma precej niha, saj sem trenutno v pripravljalnem obdobju, ko se več posvečam fizični kondiciji, sem vendarle pričakoval, da bom zaradi vzdušja v dvorani in pomembnosti dvoboja igral bolje. Hkrati pa je res, da mi igra Majchrzaka zdaj ne ustreza. Je igralec, ki ne dela veliko napak, jaz pa trenutno nisem v stanju, da bi vodil igro in osvajal točke," je bil razočarn Rola.

Odločitev o zmagovalcu bo padla v nedeljo. Opoldne je najprej na spored igra dvojic, v kateri so Poljaki favoriti. Nato bosta nastopila najboljša igralca obeh reprezentanc, na koncu pa sledi še obračun Blaž Rola - Hubert Hurkacz.

Maribor (trda podlaga):

Slovenija - Poljska 1:1

Aljaž Bedene - Hubert Hurkacz 6:4, 7:5

Blaž Rola - Kamil Majchrzak 4:6, 2:6

Nedelja ob 12.00:

Aljaž Bedene/Blaž Rola - Mateusz Kowalczyk/Marcin Matkowski

Aljaž Bedene - Kamil Majchrzak

Blaž Rola - Hubert Hurkacz

SVETOVNA SKUPINA, 1. krog



Albertville (trda podlaga):

FRANCIJA - NIZOZEMSKA 2:1

Mannarino - De Bakker 6:7, 3:6, 3:6

Gasquet - Haase 6:4, 7:6, 3:6, 7:5

Herbert/Mahut -

Haase/Rojer 7:6, 6:3, 6:7, 7:6

Pouille - Haase nedelja

Gasquet - De Bakker nedelja



Morioka (trda podlaga):

JAPONSKA - ITALIJA 1:2

Daniel- Fognini 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 2:6

Sugita - Seppi 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 7:6

McLachlan/Učijama -

Bolelli/Lorenzi 5:7, 7:6, 6:7, 5:7

Sugita - Fognini nedelja

Daniel - Seppi nedelja

Marbella (pesek):

ŠPANIJA - VELIKA BRITANIJA 2:1

Ramos Vinolas - Broady 6:3, 6:4, 7:6

Bautista Agut - Norrie 6:4, 6:3, 3:6, 2:6, 2:6

Carreno Busta/F. Lopez -

Inglot/J. Murray 6:4, 6:4, 7:6

Ramos Vinolas - Norrie nedelja

Bautista Agut - Broady nedelja



Brisbane (trda podlaga):

AVSTRALIJA - NEMČIJA 1:2

De Minaur- A.Zverev 5:7, 6:4, 6:4, 3:6, 6:7

Kyrgios - Struff 6:4, 6:4, 6:4

Ebden/Peers -

Struff/Pütz 4:6, 7:6, 2:6, 7:6, 4:6

Kyrgios - A. Zverev nedelja

De Minaur - Struff nedelja

Astana (trda podlaga):

KAZAHSTAN - ŠVICA 3:0

Popko - Laaksonen 6:2, 7:6, 3:6, 7:5

Kukuškin - Bodmer 3:6, 6:3, 6:2, 6:3

Habibulin/Nedovjesov -

Hüsler/Margaroli 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3

Kukuškin - Laaksonen nedelja

Popko - Bodmer nedelja



Osijek (pesek - dvorana):

HRVAŠKA - KANADA 2:1

Čorić - Pospisil 3:6, 6:2, 6:3, 6:2

Galović - Shapovalov 4:6, 4:6, 4:6

Dodig/Čilić -

Nestor/Pospisil 2:6, 3:6, 6:4, 7:5, 6:2

Čorić - Shapovalov nedelja

Galović - Pospisil nedelja

Niš (pesek - dvorana):

SRBIJA - ZDA 0:3

Đere - Querrey 7:6, 2:6, 5:7, 4:6

Lajović - Isner 4:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:7

Milojević/Zekić -

Harrison/Johnson 7:6, 2:6, 5:7, 4:6

Lajović - Querrey nedelja

Đere - Isner nedelja



Liege (trda podlaga):

BELGIJA - MADŽARSKA 2:1

Bemelmans -Fucsovics 6:4, 4:6, 7:6, 6:3

Goffin - Balazs 6:4, 6:4, 6:0

Bemelmans/De Loore -

Balazs/Fucsovics 3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 5:7

Goffin - Fucsovics nedelja

Bemelmans - Balazs nedelja

R. K.