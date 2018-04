Bedenetov cilj sezone: uvrstitev med najboljših 30

Ocenite to novico!

Začenja se del sezone, od katerega pričakuje največ

11. april 2018 ob 18:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene želi do konca sezone izboljšati najboljšo uvrstitev na lestvici ATP: "Sem prepričan, da lahko igram dober tenis ... tako da če govorimo o številkah, bi rekel, da je cilj končati med najboljših 30."

Bedene se po uspešnem nastopu za Slovenijo v Davisovem pokalu vrača na turnirje ATP. Poškodba stegenske mišice je večinoma odpravljena, zato trenutno 53. igralec sveta optimistično zre proti turnirjem na evropskem pesku, kjer osnovni cilj ostaja osvojitev prvega turnirja serije ATP.

"Po uspešnem uvodu se začenja del sezone, od katerega vsekakor pričakujem največ," je ob robu današnje novinarske konference v Ljubljani, namenjeni predstavitvi julijskega turnirja ATP v Umagu (potekal bo od 16. do 22. julija), dejal Bedene. V prihodnjih tednih pred Roland Garrosom in turnirjem serije masters v Rimu načrtuje nastope na turnirjih v Monte Carlu, ki prav tako sodi med masterse, Budimpešti in Carigradu.