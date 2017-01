Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Grigor Dimitrov je ujel pravo formo že na začetku nove teniške sezone. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dimitrov in Bautista Agut v odlični formi pred uvodnim grand slamom

Žreb v Melbournu bo v petek

8. januar 2017 ob 15:36

Brisbane, Čenaj - MMC RTV SLO

Grigor Dimitrov je dobil turnir v Brisbanu. V finalu je 25-letni Bolgar po uri in 48 minutah s 6:2, 2:6 in 6:3 premagal petega igralca sveta Keija Nišikorija.

Za Bolgara je to peta turnirska zmaga v karieri. Nazadnje je turnir dobil leta 2014, ko je bil najboljši v Queen's Clubu, teden dni pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije pa je potrdil dobro formo.

Odločilni brejk mu je uspel v osmi igri odločilnega niza. V deveti igri je brez izgubljene točke zadržal začetni udarec in se veselil velike zmage.

Bautista Agut najboljši v Čenaju

Roberto Bautista Agut, 14. igralec sveta, je zmagovalec turnirja v Čenaju. V finalu je 28-letni Španec po uri in 15 minutah s 6:3 in 6:4 ugnal 20-letnega Rusa Daniila Medvedeva in si priigral peti naslov v karieri.

Naslednji teden bodo moški igrali turnirja v Sydneyju in Aucklandu, žreb za prvi grand slam sezone v Melbournu bo v petek.

ČENAJ, finale

(505.730 am. dolarjev, trda podlaga)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/2) - MEDVEDEV (RUS)

6:3, 6:4





BRISBANE, finale

(495.630 am. dolarjev, trda podlaga)

DIMITROV (BLG/7) - NIŠIKORI (JAP/3)

6:2, 2:6, 6:3

