Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kapetan Andrej Kraševec bo moral pripraviti dekleta za obračun s Švedsko. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Drugi poraz slovenskih tenisačic v Talinu

Edino točko priigrala Nina Potočnik

8. februar 2018 ob 20:27

Talin - MMC RTV SLO

Slovenska ženska teniška reprezentanca je v drugem dvoboju prve evroafriške skupine Pokala Fed v Talinu izgubila proti Madžarski z 1:2.

V prvem dvoboju je Nina Potočnik premagala Anno Bondar s 6:4 in 6:2. V drugem obračunu je Tamara Zidanšek izgubila proti Fanny Stollar, ki je bila boljša s 6:4 in 6:4. Odločitev o zmagovalkah je padla v igri dvojic, slovenska naveza Kaja Juvan/Tamara Zidanšek pa je po uri in 23 minutah morala priznati premoč madžarski kombinaciji Dalma Galfi/Fanny Stollar, ki je slavila s 6:4 in 6:3.

V Talinu nastopa 14 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine. Zmagovalke skupin se bodo potegovale za dve mesti v kvalifikacijah za drugo svetovno skupino, zadnjeuvrščene bodo igrale za obstanek v prvi evroafriški skupini, druge pa bodo še eno leto članice prve evfroafriške skupine.

1. EVROAFRIŠKA SKUPINA, skupina C,



Talin, (trda podlaga):

SLOVENIJA - MADŽARSKA 1:2



Potočnik - Bondar 6:4, 6:2



Zidanšek - Stollar 4:6, 4:6



Juvan/Zidanšek - Galfi/Stollar 4:6, 3:6

A. G.