Roger Federer je zanesljivo priigral dve točki za Evropo. Foto: Reuters

Federer in Nadal povišala prednost Evrope na 7:1

V soboto vsaka zmaga prinaša dve točki, v nedeljo pa tri

23. september 2017 ob 16:35

Praga - MMC RTV SLO

Tenisači Evrope so si priigrali že ogromno prednost po polovici obračunov Laverjevega pokala v Pragi. Drugi dan tekmovanja sta zmagala Roger Federer in Rafael Nadal.

Selektor Björn Borg je drugi dan na črno podlago O2 Arene poslal najboljša igralca sveta. 36-letni Švicar je v uvodnem sobotnem obračunu ugnal Sama Querreyja s 6:4 in 6:2. Američan je v prvem nizu izgubil servis v peti igri, v drugem pa v tretji in peti igri.

Nadal se je moral precej bolj potruditi, Jacka Socka je premagal s 6:3, 3:6 in 11:9. V odločilnem nizu sta tenisača igrala v "šampionskem tie-breaku" do desete točke. Španec je povedel s 4:1 in 7:3, a je Američan izenačil na 9:9. Zadnji dve točki je osvojil prvi igralec sveta.

Vsaka zmaga drugi dan tekmovanja prinaša dve točki in Evropa je zelo blizu končni zmagi, zbrati mora 13 točk. Ekipa Svet se je znašla v velikem zaostanku, a v nedeljo je vsaka zmaga vredna tri točke.

V petek Evropa do vseh treh posamičnih zmag

Evropa je po prvem dnevu novoustanovljenega Laverjevega teniškega pokala vodila s 3:1. Zmage so dosegli Hrvat Marin Čilić, Avstrijec Dominic Thiem in mladi Nemec Alexander Zverev, edino točko za Svet pa sta osvojila Avstralec Nick Kyrgios in Jack Sock iz ZDA med dvojicami.

Tekmovanje naj bi postalo tradicionalno in ga ne bo na sporedu le v olimpijskem letu.

Laverjev pokal, Praga:

EVROPA - SVET 7:1



Sobotni dvoboji:

Federer - Querrey 6:4, 6:2



Nadal - Sock 6:3, 3:6, 11:9



Berdych - Kyrgios



Federer/Nadal - Querrey/Sock

Petkovi dvoboji:

Čilić - Tiafoe 7:6, 7:6



Thiem - Isner 6:7, 7:6, 10:7



A. Zverev - Shapovalov 7:6, 7:6



Berdych/Nadal - Kyrgios/Sock 3:6, 7:6, 7:10



Prvi dan vsaka zmaga šteje le eno točko, dve točki bosta na razpolago za vsako zmago v soboto, v nedeljo pa tri. Vsak igralec mora v treh dneh nastopiti vsaj enkrat med posamezniki, a skupno ne več kot dvakrat. Štirje od šestih igralcev morajo nastopiti v dvojicah.

A. G.