Federer potrdil zmago Evrope na Laverjevem pokalu

Isner ugnal Nadala

24. september 2017 ob 20:10

Praga - MMC RTV SLO

Tenisači Evrope so zmagovaleci prvega Laverjevega pokala. V O2 Areni v Pragi so se morali zadnji dan pošteno potruditi za zmago s 15:9. Odločilno točko je priigral Roger Federer.

36-letni Švicar je v izjemno napetem zadnjem posamičnem obračunu premagal Nicka Kyrgiosa s 4:6, 7:6 in 11:9 in s tem preprečil izenačenje na 12:12. V primeru zmage Avstralca bi odločal zadnji dvoboj dvojic.

Po dveh dneh je Evropa vodila z 9:3, a v nedeljo je vsaka zmaga štela kar tri točke. Najprej sta Američana John Isner in Jack Sock ugnala Tomaša Berdycha in Marina Čilića v dveh podaljšanih igrah. Prednost Evrope na 12:6 je povišal Alexander Zverev, ki je s 6:4 in 6:4 odpravil Sama Querreyja.

Za presenečenje dneva je poskrbel Isner, ki je z izjemnimi servisi premagal prvega igralca sveta Rafaela Nadala s 7:5 in 7:6. Kyrgios je imel priložnost za izenačenje na 12:12, Avstralec je dobil prvi niz, a se je Federer izvlekel v podaljšani igri drugega niza (8:6). V "šampionskem tiebreaku" je Kyrgios povedel s 5:2 in 8:5, v odločilnih trenutkih pa je bil 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam bolj zbran.

Naslednje leto bo Laverjev pokal v Chicagu.

Laverjev pokal, Praga:

EVROPA - SVET 15:9



Nedeljski dvoboji:

Berdych/Čilić - Isner/Sock 6:7 (5), 6:7 (6)



A. Zverev - Querrey 6:4, 6:4

Nadal - Isner 5:7, 6:7 (1)

Federer - Kyrgios 4:6, 7:6 (6), 11:9



Sobotni dvoboji:

Federer - Querrey 6:4, 6:2



Nadal - Sock 6:3, 3:6, 11:9

Berdych - Kyrgios 6:4, 6:7, 6:10



Federer/Nadal - Querrey/Sock 6:4, 1:6, 10:5

Petkovi dvoboji:

Čilić - Tiafoe 7:6, 7:6

Thiem - Isner 6:7, 7:6, 10:7

A. Zverev - Shapovalov 7:6, 7:6

Berdych/Nadal - Kyrgios/Sock 3:6, 7:6, 7:10

Prvi dan je vsaka zmaga štela le eno točko, v soboto nato dve točki, v nedeljo pa tri. Vsak igralec je moral v treh dneh nastopiti vsaj enkrat med posamezniki, a skupno ne več kot dvakrat. Štirje od šestih igralcev so morali nastopiti v dvojicah.

A. G.