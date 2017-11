Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je na stavnicah prvi favorit zaključnega turnirja v Londonu. Foto: Reuters Dodaj v

Federer v skupini z Zverevom in Čilićem

V Milanu preizkušene novosti

8. november 2017 ob 11:08

Milano,London - MMC RTV SLO

Medtem ko v Milanu po novih pravilih poteka zaključni turnir najboljših tenisačev do 21 let, so v Londonu izžrebali skupini mastersa prvih osmih igralcev sezone.

V skupini Peta Samprasa bodo igrali Rafael Nadal, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov in David Goffin, v skupini Borisa Beckerja pa Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Čilić in Jack Sock. Turnir v prestolnici Velike Britanije se bo začel v nedeljo. Iz vsake skupine se v polfinale uvrstita najboljša igralca.

V Milanu sta turnir naslednje generacije odprla Rusa Danil Medvedev in Karen Hačanov. Z 2:4, 4:3, 4:3, 4:2 je po novem štetju slavil Medvedev. Najbolj opazna novost je igra brez linijskih sodnikov. Sokolje oko samodejno sporoča, ali je bil servis oziroma žogica zunaj igrišča. "Res mi je bilo všeč. Gre za nekaj novega in svežega. Še posebej ob koncu sezone, ko si utrujen, je res fino igrati po novih pravilih," je povedal Medvedev.

Poleg štetja in sokoljega očesa na vseh črtah so novosti še nadaljevanje igre tudi, če žogica ob servisu dotakne mrežo, ura z odštevanjem 25 sekund med točkama, navodila trenerjev med igrami in prosto sprehajanje gledalcev v dvorani med dvobojem.

"Všeč mi je pravilo ob dotiku mreže pri servisu, saj mi je pomagalo pri odločilni točki," je povedal Borna Čorić, ki je s 4:3, 4:1, 4:3 odpravil Jareda Donaldsona. "Menim, da bi to pravilo morali uvesti tudi na drugih turnirjih, saj se velikokrat prepiramo, ali je žogica dotaknila mrežo ali ne," je dejal Čorić.

Igralce so imeli razumljivo največ težav z odštevanjem časa med točkama. Čorić pravi, da se mu je podzavestno velikokrat mudilo na servisno črto, saj ni želel tvegati z opominom. Poleg tega je bil med dvobojem bolj utrujen kot po navadi. "Moj trener mi je rekel, da sem serviral tudi, ko sem imel na razpolago še 15 sekund. Nimam rad tega pritiska. Po eni strani je dobro, ker pospeši igro, toda na to se je treba navaditi," je še dodal Čorić.

TURNIR NASLEDNJE GENERACIJE

MILANO

Skupina A:

RUBLJOV (RUS/1) - QUINZI (ITA/8)

1:4, 4:0, 4:3, 0:4, 4:3

ČUNG (J. KOR/6) - ŠAPOVALOV (KAN/3)

1:4, 4:3, 4:3, 4:1

Skupina B:

ČORIĆ (HRV/4) - DONALDSON (ZDA/5)

4:3, 4:1, 4:3

MEDVEDEV (RUS/7) - HAČANOV (RUS/2)

2:4, 4:3, 4:3, 4:2

R. K.