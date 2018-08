Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Stefanos Cicipas, ki je lani v Portorožu izpadel v polfinalu, je v življenjski formi. Foto: Reuters Alexander Zverev je lani dobil Odprto prvenstvo Kanade v Montrealu, tokrtat pa je zapravil dve zaključni žogi. Foto: Reuters Sorodne novice Najstnik Cicipas presenetil Đokovića v Torontu V Torontu ponovitev lanskega finala Rolanda Garrosa Dodaj v

Izjemni Cicipas rešil dve zaključni žogi in izločil Zvereva

Anderson izločil Dimitrova

10. avgust 2018 ob 23:36

Toronto - MMC RTV SLO

Stefanos Cicipas je v četrtfinalu turnirja serije 1.000 v Torontu premagal Alexandra Zvereva s 3:6, 7:6 in 6:4. Grški najstnik je v podaljšani igri drugega niza rešil dve zaključni žogi Nemca.

19-letni Grk je v drugem krogu ugnal Dominica Thiema, v osmini finala pa je presenetil zmagovalca Wimbledona Novaka Đokovića s 6:3, 6:7 in 6:3. Postal je najmlajši tenisač po Rafaelu Nadalu leta 2006 v Monte Carlu, ki je na enem turnirju premagal tri igralce iz najboljše deseterice.

V četrtfinalu je zadel 28 "winnerjev", kar 18 s forhendom. Zverev, ki je prejšnji teden v Washinghtonu Cicipasa ugnal s 6:2 in 6:4, je povedel s 6:3 in 5:2. Nemec je pri vodstvu s 5:3 v drugem nizu serviral za zmago, a ni bil uspešen. Odločala je podaljšana igra, Zverev je imel pri 6:5 in 9:8 dve zaključni žogi, a ju ni unovčil. Cicipas je unovčil peto priložnost za izenačenje na 1:1 v nizih (13:11).

V odločilnem nizu je Cicipas izgubil začetni udarec v peti igri, a se je takoj pobral in izenačil na 3:3. V deseti igri je Zverev povedel s 30/15, nato pa izgubil tri točke zapored. Z dvojno napako je izgubil obračun po dveh urah in 27 minutah.

Cicipas se bo v ponedeljek prvič prebil med najboljših 20 na svetu. V polfinalu ga čaka Kevin Anderson, ki je s 6:2 in 6:2 odpravil Grigorja Dimitrova.

TORONTO

(5.315.025 evrov, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

NADAL (ŠPA/1) - ČILIĆ (HRV/6)



HAASE (NIZ) - HAČANOV (RUS)



ANDERSON (JAR/4) - DIMITROV (BLG/5)

6:2, 6:2



CICIPAS (GRČ) - A. ZVEREV (NEM/2)

3:6, 7:6 (11), 6:4

MONTREAL

(2.820.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

HALEP (ROM/1) - GARCIA (FRA/16)



BARTY (AVS/15) - BERTENS (NIZ)

6:3, 6:1



STEPHENS (ZDA/3) - SEVASTOVA (LAT)

6:2, 6:2



SVITOLINA (UKR/5) - MERTENS (BEL/14)

A. G.