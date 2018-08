Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stefanos Cicipas je izjemno napredoval v zadnjem letu. V Torontu se je prvič uvrstil v četrtfinale na turnirjih serije 1.000. Foto: Reuters Novak Đoković še ni našel prave forme na trdi podalgi. Foto: Reuters Sorodne novice V Torontu ponovitev lanskega finala Rolanda Garrosa Đoković za uvod Toronta ugnal Bašića Dodaj v

Najstnik Cicipas presenetil Đokovića v Torontu

A. Zverev in Čilić zanesljivo v četrtfinale

9. avgust 2018 ob 22:57

Toronto - MMC RTV SLO

Stefanos Cicipas je v osmini finala turnirja serije 1.000 v Torontu presenetljivo izločil zmagovalca Wimbledona Novaka Đokovića s 6:3, 6:7 in 6:3. 19-letni Grk se je veselil uspeha kariere.

Pred letom dni Cicipas še ni imel zmage na turnirjih ATP, izpadel je v polfinalu challengerja v Portorožu, na lestvici ATP pa je bil na 168. mestu. Grk je v letošnji sezoni izjemen, že sedmič se je prebil v četrtfinale turnirjev ATP, prejšnji teden je igral celo v polfinalu v Washingtonu. V Torontu je prikazal sijajno igro že v osmini finala, ko je izločil finalista Roland Garrosa Dominica Thiema s 6:3 in 7:6.

Štirikratni zmagovalec tega turnirja Đoković ni našel pravega ritma v uvodnem nizu. V drugi igri je še uspel rešiti tri priložnosti za brejk, vendar je nato v šesti igri izgubil servis. Cicipas je zanesljivo dobil vse igre na svoj začetni udarec.

V drugem nizu se je Srb znašel v velikih težavah v deveti igri. Pri 15/40 je ostal miren, nanizal je štiri točke zapored in nato izsilil tudi podaljšano igro, ki jo je dobil s 7:5.

V odločilnem nizu je Cicipas v drugi igri prišel do brejka z izjemno bekhend paralelo. V tretji igri je imel Đoković edini dve priložnosti za odvzem servisa na celotnem obračunu, vendar ni uspel. Grk je povedel s 3:0 in zadržal prednost do konca. Obračun je zaključil po dveh urah in 18 minutah s sijajnim forhendom. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 102:87.

V četrtfinalu ga v petek čaka Alexander Zverev. Nemec je prejšnji teden v Washingtonu v polfinalu ugnal Cicipasa s 6:2 in 6:4, nato pa se je veselil naslova v ameriški prestolnici.

TORONTO, osmina finala, tabela

(5.315.025 evrov, trda podlaga)



NADAL (ŠPA/1) - WAWRINKA (ŠVI)



ČILIĆ (HRV/6) - SCHWARTZMAN (ARG/11)

6:3, 6:2

HAASE (NIZ) - SHAPOVALOV (KAN)



ISNER (ZDA/8) - HAČANOV (RUS)



DIMITROV (BLG/5) - TIAFOE (ZDA)

7:6 (1), 3:6, 7:6 (4)

ANDERSON (JAR/4) - IVAŠKA (BLR)

7:5, 6:3

CICIPAS (GRČ) - ĐOKOVIĆ (SRB/9)

6:3, 6:7 (5), 6:3

A. ZVEREV (NEM/2) - MEDVEDEV (RUS)

6:3, 6:2

MONTREAL, osmina finala, tabela

(2.820.000 am. dolarjev, trda podlaga)



HALEP (ROM/1) - V. WILLIAMS (ZDA/13)



GARCIA (FRA/16) - ŠARAPOVA (RUS)



BARTY (AVS/15) - CORNET (FRA)

7:6, 6:4

BERTENS (NIZ) - KVITOVA (ČEŠ/8)

6:3, 6:2

SEVASTOVA (LAT) - GÖRGES (NEM/10)

6:3, 7:6

STEPHENS (ZDA/3) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

6:2, 7:5

SVITOLINA (UKR/5) - KONTA (VB)

6:3, 6:4

MERTENS (BEL/14) - SABALENKA (BLR)

