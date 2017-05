Izjemni Zverev v Rimu do prvega mastersa - Đoković popolnoma nemočen

V ženski konkurenci Halepovo presenetila Svitolina

21. maj 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 21. maj 2017 ob 17:46

Rim - MMC RTV SLO

20-letni Alexander Zverev je v finalu mastersa v Rimu s sijajno predstavo popolnoma nadigral Novaka Đokovića in se veselil uspeha kariere. Nemec je bil boljši s 6:4 in 6:3.

Finale na osrednejem igrišču kompleksa Foro Italico je trajal uro in 21 minut. Zverev je zadel sedem asov in ni dopustil niti ene priložnosti za brejk na celotnem obračunu. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 64:48.



Đoković nemočen na servis Nemca

Zverev je že v uvodni igri odvzel servis Srbu in nato zanesljivo zadržal prednost do konca prvega niza. Servis je deloval brezhibno, 75-odstotkov prvih servisov je končalo v igrišču. Zverev je osvojil kar 20 izmed 26 točk na svoj začetni udarec.

V drugem nizu je Đoković izgubil začetni udarec v tretji in deveti igri. V odločilnih trenutkih je naredil preveč napak z osnovne črte. V deveti igri je naredil dvojno napako, nato pa je poslal bekhend v avt in Zverev se je veselil največje zmage v karieri. Zadel je 16 "winnerjev" in naredil le 14 neizsiljenih napak.

Zverev že do 10. mesta na lestvici ATP

Nemec je prišel do tretje letošnje turnirske zmage, zmagal je že na turnirju v Montpellieru in Münchnu. S prvo zmago na turnirjih serije masters bo na ponedeljkovi lestvici ATP na 10. mestu.



Nole si ni priigral darila za 30. rojstni dan

Đoković si je z izjemno predstavo v polfinalu proti Avstrijcu Dominicu Thiemu priboril sploh prvi finale v zadnjih štirih mesecih in pol. Srb, ki bo v ponedeljek praznoval 30. rojstni dan, je ostal le pri eni letošnji turnirski zmagi, janurja je bil najboljši v Dohi.

V Parizu ga bo treniral Agassi

Naslednji cilj Đokovića je obramba naslova na Roland Garrosu, ki se začenja naslednjo nedeljo. V Parizu ga bo vodil nov trener Andre Agassi.

Preobrat Svitoline za četrto zmago

V ženski konkurenci je rimski turnir dobila Ukrajinka Elina Svitolina, ki je favorizirano Romunko Simono Halep premagala v treh nizih s 4:6, 7:5 in 6:1.

V prvem nizu je dvakrat izgubila začetni udarec, po drugem ji je sicer še uspel re-break, a za vrnitev v dvoboj ji je zmanjkalo moči in sreče. Igra Halepove, številke štiri ženskega svetovnega tenisa, se je v drugem nizu sesula kot hišica iz kart. Romunka je storila ogromno nevsiljenih napak, kar štirikrat je izgubila servis, usoden je bil zadnji v 12. igri, ko je nasprotnica izkoristila drugo od dveh priložnosti za brejk. V zadnjem nizu je Ukrajinka le še potrdila odlično predstavo, ekspresno je povedla s 5:0, niz je suvereno dobila s 6:1.

Rim (M)

(4.507.375 evrov, pesek)

Finale:

A. ZVEREV (NEM/16) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

6:4, 6:3

Rim (Ž)

(3.076.495 am. dolarjev, pesek)



Finale:

SVITOLINA (UKR/8) - HALEP (ROM/6)

4:6, 7:5, 6:1

A. G.