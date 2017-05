Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković se očitno vrača v pravo formo. Foto: Reuters VIDEO Zverev navdušen nad uvrst... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

59 minut Đokovićeve poezije za prvi finale po štirih mesecih in pol

V finalu še Alexander Zverev

20. maj 2017 ob 22:33,

zadnji poseg: 20. maj 2017 ob 23:06

Rim - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Novak Đoković je v polfinalu teniškega turnirja v Rimu gladko odpravil Avstrijca Dominica Thiema s 6:1 in 6:0, potem ko je predtem moral dokončati še četrtfinalni dvoboj proti Juanu Martinu del Potru.

V petek je njun obračun pri vodstvu Argentinca z 1:2 v drugem nizu prekinil dež, Srb pa je dan pozneje slavil s 6:1 in 6:4, v soboto mu je prepustil le osvojitev dveh iger na njegov servis. V tej sezoni neprepričljivi Đoković je del Potra, ki ga je izločil v prvem krogu lanskih olimpijskih iger v Riu de Janeiru, letos premagal že tretjič. Boljši je bil že v Acapulcu in Indian Wellsu.

"Daleč najboljša predstava letos"

Thiem, ki je v četrtfinalu prekinil niz 17 zaporednih zmag Rafaela Nadala, je bil proti Đokoviću povsem nemočen. Dvoboj je trajal le 59 minut.

"To je bila letos moja daleč najboljša predstava. Najbližje temu sem bil v finalu Dohe proti Murrayju na prvem turnirju sezone, kjer sem zmagal. Sicer sem se mučil pri iskanju prave forme. Danes sem dobil nazaj nekaj izjemnih občutkov in spominov, zato sem res zadovoljen. Spet sem užival v igranju, saj tega, če sem iskren, ne morem reči za zadnjih sedem, osem mesecev. Čutim, da sem na pravi poti, stvari dobro napredujejo," je povedal Beograjčan, ki je storil le šest neizsiljenih napak. V finalu vse od turnirja v Katarju ni igral, torej štiri mesece in pol!

"Noleta" v nedeljo ob 16.00 v finalu čaka 20-letni Nemec Alexander Zverev, ki je s 6:4, 6:7 (5) in 6:1 odpravil Američana Johna Isnerja. Zverev je postal najmlajši finalist na turnirjih serije masters v zadnjih desetih letih. Pred desetimi leti je bil na turnirju v Miamiju še mlajši prav Đoković, ki je bil takrat star 19 let.



Moški, finale, nedelja ob 16.00:

A. ZVEREV (NEM/16) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

Polfinale:

A. ZVEREV (NEM/16) - ISNER (ZDA)

6:4, 6:7, 6:1

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - THIEM (AVT/8)

6:1, 6:0



Četrtfinale:

A. ZVEREV (NEM/16) - RAONIĆ (KAN/5)

7:6, 6:1

ISNER (ZDA) - ČILIĆ (HRV/6)

7:6, 2:6, 7:6

THIEM (AVT/8) - NADAL (ŠPA/4)

6:4, 6:3

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - DEL POTRO (ARG)

6:1, 6:4



Ženske, finale, nedelja ob 13.00:

HALEP (ROM/6) - SVITOLINA (UKR/8)

Polfinale:

HALEP (ROM/6) - BERTENS (NIZ/15)

7:5, 6:1



SVITOLINA (UKR/8) - MUGURUZA (ŠPA/3)

4:1, b.b.

M. R.