Andy Murray dva tedna pred začetkom Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku še išče formo. Foto: Reuters Lucas Pouille je prvič ugnal Murrayja. Foto: Reuters

Murray po poškodbi na najde prave forme

Gojowczyk bo izzval Federerja

13. avgust 2018 ob 21:32

Cincinnati - MMC RTV SLO

Andy Murray še ni našel prave forme po vrnitvi na teniška igrišča. V uvodnem krogu turnirja serije 1.000 v Cincinnatiju ga je s 6:1, 1:6 in 6:4 izločil Lucas Pouille.

31-letni Škot je igral na četrtem turnirju po vrnitvi na igrišča, potem ko je na začetku leta prestal operacijo kolka. Do začetka Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je le še dva tedna.

V prvem nizu je bil nekdanji prvi igralec sveta popolnoma razglašen, naredil je šest dvojnih napak in kar trikrat izgubil servis. V drugem nizu se je slika na osrednjem igrišču obrnila. Francoz je izgubil začetni udarec v prvi, peti in sedmi igri. V odločilnem nizu je bila ključna maratonska uvodna igra, ki je trajala kar 12 minut. Pouille je unovčil tretjo priložnost za brejk. Prednost je nato zadržal do konca in se veselil prve zmage nad Murrayjem v petem medsebojnem obračunu.

Nemec Peter Gojowczyk je izločil Joaa Souso z 2:6, 6:4 in 7:5 in se bo v 2. krogu pomeril z Rogerjem Federerjem.

CINCINNATI, 1. krog, tabela

(5.669.360 dolarjev, trda podlaga)



DŽAZIRI (TUN) prost



RAONIC (KAN) - LAJOVIĆ (SRB)



TIAFOE (ZDA) - SHAPOVALOV (KAN)



EDMUND (VB/14) - MCDONALD (ZDA)

6:3, 6:2

ĐOKOVIĆ (SRB/10) - JOHNSON (ZDA)



MANNARINO (FRA) - CECCHINATO (ITA)

6:7, 6:2, 7:6

DŽUMHUR (BIH) - M. ZVEREV (NEM)



DIMITROV (BLG/5) prost



A. ZVEREV (NEM/3) prost



HAASE (NIZ) - KRAJINOVIĆ (SRB)



MARTERER (NEM) - KLAHN (ZDA)



CARRENO BUSTA (ŠPA/13) - GASQUET (FRA)

6:3, 2:6, 6:3

ISNER (ZDA/9) - QUERREY (ZDA)



HAČANOV (RUS) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)



KOHLSCHREIBER (NEM) - COPIL (ROM)



ČILIĆ (HRV/7) prost



ANDERSON (JAR/6) prost



CHARDY (FRA) - VERDASCO (ŠPA)



FERRER (ŠPA) - PAIRE (FRA)



GOFFIN (BEL/11) - CICIPAS (GRČ)



KYRGIOS (AVS/15) - KUDLA (ZDA)



ČORIĆ (HRV) - MEDVEDEV (ZDA)



CHUNG (J. KOR) - SOCK (ZDA)



DEL POTRO (ARG/4) prost



THIEM (AVT/8) prost



FUCSOVICS (MAD) - HURKACZ (POL)



NIŠIKORI (JAP) - RUBLJOV (RUS)

7:5, 6:3

SCHWARTZMAN (ARG/12) - WAWRINKA (ŠVI)



POUILLE (FRA/16) - MURRAY (VB)

6:1, 1:6, 6:4

MAYER (ARG) - MMOH (ZDA)



GOJOWCZYK (NEM) - SOUSA (POR)

2:6, 6:4, 7:5

FEDERER (ŠVI/2) prost

A. G.