Najstnik Zverev jo je zagodel Gasquetu na domačem turnirju

Dimitrov razveselil navijače v Sofiji

12. februar 2017 ob 18:37

Montpellier, Sofija - MMC RTV SLO

Alexander Zverev je v finalu turnirja ATP v Montpellieru po uri in 28 minutah premagal Francoza Richarda Gasqueta s 7:6 in 6:3.

19-letni Nemec, trenutno 21. na lestvici ATP, je dosegel drugo turnirsko zmago, lani je slavil v Sankt Peterburgu.

V prvem nizu je Zverev povedel z 2:0, a je nato izgubil servis in odločala je podaljšana igra. Gasquet v odločilnih trenutkih ni bil dovolj zbran (4:7). V drugem nizu je Zverevu edini brejk uspel v osmi igri, nato pa je v deveti igri unovčil četrto zaključno žogo.

Grigor Dimitrov je na veliko veselje domačih privržencev osvojil turnir ATP v Sofiji. Bolgar, sicer tretji nosilec turnirja z nagradnim skladom 482.060 evrov, je v finalu po uri in 38 minutah premagal drugopostavljenega Davida Goffina s 7:5 in 6:4. V drugem nizu je Dimitrov povedel kar s 5:0, a je Belgijec nanizal štiri igre zapored in celo serviral za izenačenje na 5:5. Ljubljenec občinstva v Sofiji je unovčil peto zaključno žogo.

Za Dimitrova je to šesta turnirska zmaga, predtem je slavil v Brisbanu, Londonu, Bukarešti, Acapulcu in Stockholmu.

MONTPELLIER, finale

(540.310 evrov, trda podlaga)



A. ZVEREV (NEM) - GASQUET (FRA)

7:6 (4), 6:3

SOFIJA, finale

(540.310 evrov, trda podlaga)



DIMITROV (BLG/3) - GOFFIN (BEL/2)

7:5, 6:4

A. G.