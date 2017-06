Pred pol leta nepredstavljivo, zdaj realno - Federer favorit Wimbledona

Pri dekletih ni izrazite favoritinje

29. junij 2017 ob 07:18

London - MMC RTV SLO

V ponedeljek se začenja 131. Wimbledon. Roger Federer je z zanesljivo zmago v Halleju potrdil, da ima lepe možnosti za rekordni osmi naslov. Andy Murray brani prvo mesto na lestvici ATP.

35-letni Švicar, ki bo tretji nosilec, si deli prvo mesto na večni lestvici All England Cluba (sedem naslovov imata tudi William Renshaw in Pete Sampras). Lahko bi postal tudi najstarejši zmagovalec turnirja v moderni dobi. Arthur Ashe je bil leta 1975 star 31 let (leta 1909 je Arthur Gore zmagal z 41 leti, a to je bilo precej pred moderno dobo).

"V Halleju sem pridobil samozavest. Zdaj se zavedam, da sem izvrstno pripravljen. Dva meseca odmora sta mi zelo koristila. Počutim se sveže in odigral sem tudi dovolj dvobojev na travi," je pojasnil Federer, ki je v sredo na igrišču številka 3 treniral s trenerjema Ivanom Ljubičićem in Severinom Luthijem.

Švicarski virtuoz bo naskakoval 19. naslov na turnirjih velike četverice. V Wimbledonu je slavil v letih 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 in 2012. V letošnji sezoni je doživel pravi prepodod, potem ko lani od poraza v polfinala na osrednjem igrišču All England Cluba proti Milošu Raonića ni več igral zaradi poškodbe.

Zmagal je na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, nato pa še v Indian Wellsu, Miamiju in Halleju. Prejšnji teden je dobil Gerry Weber Open brez izgubljenega niza, posebej finalna predstava proti Alexandru Zverevu je bila navdušujoča. Na stavnicah je glavni favorit.

Murray: Wimbledon nikoli ni rutina

Branilec naslova Murray je odpovedal ekshibicijski obračun v Hurlinghamu z Lucasom Pouillom zaradi težav s kolkom. Prejšnji teden ga je na turnirju v Queen's Clubu senzacionalno izločil 90. igralec sveta Jordan Thompson s 7:6 in 6:2.

30-letni Škot je leta 2013 končal 77-letno britansko sušo na Church Roadu, lani pa je v finalu odpravil Raonića in še drugič dvignil najprestižnejšo teniško lovoriko.

"Seveda si želim zmagati še tretjič, kar bi bil izjemen dosežek. Imam lepe možnosti, če bom maksimalno pripravljen. Na travi sem dosegel največ uspehov, podlaga mi je pisana na kožo. Vsako leto sem zelo nervozen pred prvim krogom. To je prav poseben turnir in nikoli ni le rutina. Pritisk je velik, novinarji me čakajo na vsakem koraku, navijači vedno veliko pričakujejo, vse skupaj pa dobro vpliva name, saj sem zelo osredotočen na vsak obračun posebej," je pojasnil Murray.

Nadal brez priprav na travi

Četrti nosilec Rafael Nadal je izjemno formo pokazal na pariškem pesku, kjer je osvojil svoj že 15. turnir za grand slam ter desetega na turnirju v Roland Garrosu. V Wimbledonu je bil najboljši v letih 2008 in 2010. V zadnjih letih je imel velike težave proti igralcem, ki sijajno servirajo, izločiliu so ga Lukaš Rosol, Steve Darcis, Nick Kyrgios in Dustin Brown. Španec ni odigral nobenega pripravljalnega turnirja, na Majorki je treniral s Carlosom Moyo.

Đoković lovi formo v Eastbournu

Novak Đoković je najuspešnješi tenisač v Wimbledonu v zadnjih letih, kar trikrat se je veselil prestižne lovorike (2011, 2014 in 2015). Lani ga je v tretjem krogu s sijajnimi servisi ugnal Sam Querrey. S tem porazom se je začela strma pot Srba navzdol. Letos je osvojil le en turnir, januarja je bil najboljši v Dohi. V Parizu je deloval popolnoma nemotiviran v četrtfinalu proti Dominicu Thiemu. Novi trener Andre Agassi (leta 1992 je v Wimbledonu osvojil prvi grand slam v izjemni karieri) ga še ni preporodil. Đoković, ki v zadnjih letih izpustil pripravljene turnirje za Wimbledonu, ta teden igra v Eastbournu.

Brez Serene pri dekletih vse odprto

Pri dekletih je turnir popolnoma odprt. Sedemkratna zmagovalka Serena Williams pričakuje otroka in že na Roland Garrosu se je izkazalo, da je prišel čas za novo generacijo. Senzacionalno je zmagala Jelena Ostapenko, ki je zdaj 13. nosilka.

Kerberjeva išče pot iz krize

Angelique Kerber je lani dobila dva turnirja za grand slam, v Wimbledonu pa je prišla vse do finala. Prva igralka sveta letos nikakor ne najde prave forme. Po katastrofalni predstavi v uvodnem krogu na pariškem pesku se je odločila za odmor. S trenerjem Torbenom Beltzom sta veliko delala na fizični pripravljenosti. Nemka vsekakor ni med glavnimi favoritinjami.

Lahko Kvitova poskrbi za posebno zgodbo?

Strokovnjaki precej več možnosti pripisujejo Romunki Simoni Halep, ki je v Parizu izgubila v finalu. V ožjem izboru so tudi Čehinja Karolina Pliškova, Poljakinja Agnieszka Radwanska in dvakratna zmagovalka Wimbledona (2001 in 2014) Petra Kvitova. Čehinja je v nedeljo zmagala na turnirja v Birminghamu. To je bil zelo čustven trenutek, saj jo je decembra na domu napadel vlomilec in ji porezal roko z nožem. Vrnila je je na Roland Garrosu, na travnati podlagi pa je takoj ujela šampionsko formo.

Srebotnikova in Klepačeva nosilki med dvojicami

Katarina Srebotnik je skupaj z ameriško partnerico Abigail Spears šesta nosilka turnirja dvojic, Andreja Klepač pa je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez 15. nosilka. Prvi nosilki turnirja ženskih dvojic sta ameriško-češka naveza Bethanie Mattek-Sands/Lucie Šafarova. Nosilca v moških dvojicah pa sta finsko-avstralska kombinacija Henri Kontinen/John Peers.

Žreb glavnega dela turnirja bo v petek.

